https://ria.ru/20231112/polkovnik-1908915470.html

WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ

WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023

WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ

Газета Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T00:43

2023-11-12T00:43

2023-11-12T00:44

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки".Как отмечает издание со ссылкой на источники, полковник действовал не один и не занимался планированием операции."Червинский подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись ... (главкому ВСУ – ред.) Валерию Залужному", - рассказали газете источники, знакомые с тем, как проводилась операция.По данным газеты, сам Червинский отрицает свою роль в подрыве "Северных потоков".Ловушка для "Вагнера"Червинский, по данным издания, в 2020 году также курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер" в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев.Газета утверждает, что полковник проводил множество секретных операций против России."В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников "Вагнер" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений", - говорится в статье.В середине мая украинское издание "Страна" сообщало, что Киевский апелляционный суд оставил под арестом экс-военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области."Украинский след"Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В марте американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.В августе немецкий телеканал ZDF и издание Spiegel подтвердили, что следы якобы ведут на Украину.Президент России Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". По его словам, такой взрыв "могли осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями". Российский лидер добавил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден.Как отметил 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров, Москва до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва "Северных потоков", они скрывают всю информацию на эту тему.

https://ria.ru/20231110/vzryv-1908777179.html

https://ria.ru/20231109/proekt-1908528068.html

https://ria.ru/20231109/bayden-1908520887.html

https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html

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Алексей Калабанов

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