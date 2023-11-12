Рейтинг@Mail.ru
WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 12.11.2023 (обновлено: 00:44 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/polkovnik-1908915470.html
WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ
WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ
Газета Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T00:43
2023-11-12T00:44
в мире
россия
сша
белоруссия
сеймур херш
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876305959_0:12:3620:2048_1920x0_80_0_0_3d9640dd4e135875232467034e70598e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки".Как отмечает издание со ссылкой на источники, полковник действовал не один и не занимался планированием операции."Червинский подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись ... (главкому ВСУ – ред.) Валерию Залужному", - рассказали газете источники, знакомые с тем, как проводилась операция.По данным газеты, сам Червинский отрицает свою роль в подрыве "Северных потоков".Ловушка для "Вагнера"Червинский, по данным издания, в 2020 году также курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер" в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев.Газета утверждает, что полковник проводил множество секретных операций против России."В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников "Вагнер" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений", - говорится в статье.В середине мая украинское издание "Страна" сообщало, что Киевский апелляционный суд оставил под арестом экс-военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области."Украинский след"Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В марте американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.В августе немецкий телеканал ZDF и издание Spiegel подтвердили, что следы якобы ведут на Украину.Президент России Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". По его словам, такой взрыв "могли осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями". Российский лидер добавил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден.Как отметил 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров, Москва до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва "Северных потоков", они скрывают всю информацию на эту тему.
https://ria.ru/20231110/vzryv-1908777179.html
https://ria.ru/20231109/proekt-1908528068.html
https://ria.ru/20231109/bayden-1908520887.html
https://ria.ru/20231109/potok-1908295134.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876305959_686:0:3417:2048_1920x0_80_0_0_83f6703df16d1023cadc9135c99b9700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, белоруссия, сеймур херш, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Белоруссия, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
WP назвала координатором атаки на "Северные потоки" полковника ВСУ

WP: экс-полковник ССО ВСУ координировал подрыв "Севпотоков" по приказу Залужного

© Видео дрона с борта Baltic ExplorerБотинок, найденный у места взрывов "Северных потоков"
Ботинок, найденный у места взрывов Северных потоков
© Видео дрона с борта Baltic Explorer
Ботинок, найденный у места взрывов "Северных потоков" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Газета Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки".
Как отмечает издание со ссылкой на источники, полковник действовал не один и не занимался планированием операции.
«
"Червинский подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись ... (главкому ВСУ – ред.) Валерию Залужному", - рассказали газете источники, знакомые с тем, как проводилась операция.
По данным газеты, сам Червинский отрицает свою роль в подрыве "Северных потоков".
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках"
10 ноября, 20:45

Ловушка для "Вагнера"

Червинский, по данным издания, в 2020 году также курировал план по "заманиванию" группы "Вагнер" в Белоруссию для того, чтобы пленить их и отправить в Киев.
Газета утверждает, что полковник проводил множество секретных операций против России.
"В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки наемников "Вагнер" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений", - говорится в статье.
В середине мая украинское издание "Страна" сообщало, что Киевский апелляционный суд оставил под арестом экс-военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Россия свернула работу над проектом СБ ООН по "Севпотокам", сообщил МИД
9 ноября, 22:59

"Украинский след"

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В марте американская газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
В августе немецкий телеканал ZDF и издание Spiegel подтвердили, что следы якобы ведут на Украину.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить "Северный поток — 2"
9 ноября, 21:39
Президент России Владимир Путин назвал эту версию "полной чушью". По его словам, такой взрыв "могли осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями". Российский лидер добавил, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на "Северных потоках", чтобы поставлять в Европу свой СПГ.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден.
Как отметил 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров, Москва до сих пор не может добиться внятного ответа от Запада по расследованию подрыва "Северных потоков", они скрывают всю информацию на эту тему.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Небензя рассказал, чего опасался Запад, обсуждая в ООН "Северный поток"
9 ноября, 02:07
 
В миреРоссияСШАБелоруссияСеймур ХершВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала