https://ria.ru/20231112/pogoda-1909027194.html
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости, 12.11.2023
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 6.00 понедельника из-за дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:47
2023-11-12T23:47
2023-11-12T23:47
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 6.00 понедельника из-за дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 06.00 утра 13 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
МЧС: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве до 6.00 часов утра понедельника