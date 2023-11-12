https://ria.ru/20231112/pogoda-1909027194.html

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости, 12.11.2023

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды

Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 6.00 понедельника из-за дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T23:47

2023-11-12T23:47

2023-11-12T23:47

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 6.00 понедельника из-за дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 06.00 утра 13 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.

https://ria.ru/20231112/pogoda-1908968692.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр