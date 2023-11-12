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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости, 12.11.2023
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23:47 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/pogoda-1909027194.html
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости, 12.11.2023
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 6.00 понедельника из-за дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:47
2023-11-12T23:47
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 6.00 понедельника из-за дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 06.00 утра 13 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды

МЧС: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве до 6.00 часов утра понедельника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 6.00 понедельника из-за дождя и сильного ветра до 15 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 06.00 утра 13 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ведомство просит автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и парковать машины вдали от деревьев, а пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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