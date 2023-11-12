https://ria.ru/20231112/pogibshaya-1908933330.html

В Донецке женщина погибла при обстреле

В Донецке женщина погибла при обстреле - РИА Новости, 12.11.2023

В Донецке женщина погибла при обстреле

При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:23

2023-11-12T08:23

2023-11-12T14:12

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

днр

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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. При обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. "В результате обстрела Петровского района по площади Победы погибла женщина 1990 года рождения", — написал он.Как отметили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 6:30 выпустили по Петровскому району три снаряда калибра 155 миллиметров.Накануне Кулемзин сообщал, что при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница 1975 года рождения.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231111/donetsk-1908811557.html

донецк

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Влада Копылова

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Влада Копылова

донецк, алексей кулемзин (донецк), днр