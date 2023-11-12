https://ria.ru/20231112/podryv-1908965913.html

Депутат раскритиковал заявления о координации ВСУ подрыва Северных потоков

Депутат раскритиковал заявления о координации ВСУ подрыва Северных потоков - РИА Новости, 12.11.2023

Депутат раскритиковал заявления о координации ВСУ подрыва Северных потоков

США и НАТО, пытаясь обвинить украинского полковника в координации атаки на "Северные потоки", хотят снять с себя ответственность за причастность к этому... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:19

2023-11-12T14:19

2023-11-12T14:19

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США и НАТО, пытаясь обвинить украинского полковника в координации атаки на "Северные потоки", хотят снять с себя ответственность за причастность к этому теракту, заявил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Ранее американская газета The Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет газета, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших Залужному. "Это заранее ход вперёд для того, чтобы отмести от себя следы и снять свою вину в этом террористическом акте. Безусловно, украинские службы, очевидно, разведки присутствовали в этом акте… Но без американских и без НАТОвских сил это сделать было невозможно", - сказал Чепа РИА Новости. Член комитета по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что американские власти не просчитали последствия, которые могла вызвать публикация в Washington Post. "Интересно одно: когда американские власти этот материал заказали, желая перевести стрелки ответственности и отвести от себя подозрения, они точно все это хотели сказать? Хотели, верно, как лучше, а получилось, как всегда", - написала Бутина в своём Telegram-канале. Она считает, что представляется логичным, что европейские власти заблокируют WP, а Киеву никакой помощи от Европы не будет поставляться. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://ria.ru/20231112/ssha-1908953249.html

https://ria.ru/20231112/izvinenie-1908963312.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, дания, мария бутина, алексей чепа, мария захарова, генеральная прокуратура рф, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2