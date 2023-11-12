https://ria.ru/20231112/podrostok-1908981165.html
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине - РИА Новости, 12.11.2023
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине
Спасатели вызволили мальчика, который по пояс увяз в глине на территории строительной площадки в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:19
2023-11-12T16:19
2023-11-12T16:59
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908981000_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_a1fb23d8fa6cb257ea2079cf61fcb37d.jpg
УФА, 12 ноя — РИА Новости. Спасатели вызволили мальчика, который по пояс увяз в глине на территории строительной площадки в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел днем на улице Удмуртской. Трое детей 12 лет перелезли через забор на стройплощадку. Один из них застрял в глине. Его друзья вызвали спасателей."Прибывшие на место вызова огнеборцы ПСЧ-2 и ижевские спасатели откопали и вытащили ребенка из плена. Он не пострадал", — говорится в сообщении.ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале опубликовало кадры спасения ребенка. На них видно, что он увяз в глине по пояс. Двое спасателей вытягивают мальчика за руки, а третий — откапывает его ноги.
https://ria.ru/20231111/spasenie-1908868519.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1908981000_0:280:961:1001_1920x0_80_0_0_3ceb80fe69a85a1a7a36d6c0397c64ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине
В Ижевске вызволили подростка, по пояс увязшего в глине на стройплощадке