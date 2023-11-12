https://ria.ru/20231112/podrostok-1908981165.html

В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине

В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине - РИА Новости, 12.11.2023

В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине

Спасатели вызволили мальчика, который по пояс увяз в глине на территории строительной площадки в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T16:19

2023-11-12T16:19

2023-11-12T16:59

происшествия

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 ноя — РИА Новости. Спасатели вызволили мальчика, который по пояс увяз в глине на территории строительной площадки в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел днем на улице Удмуртской. Трое детей 12 лет перелезли через забор на стройплощадку. Один из них застрял в глине. Его друзья вызвали спасателей."Прибывшие на место вызова огнеборцы ПСЧ-2 и ижевские спасатели откопали и вытащили ребенка из плена. Он не пострадал", — говорится в сообщении.ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале опубликовало кадры спасения ребенка. На них видно, что он увяз в глине по пояс. Двое спасателей вытягивают мальчика за руки, а третий — откапывает его ноги.

https://ria.ru/20231111/spasenie-1908868519.html

ижевск

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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)