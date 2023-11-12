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В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине - РИА Новости, 12.11.2023
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16:19 12.11.2023 (обновлено: 16:59 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/podrostok-1908981165.html
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине - РИА Новости, 12.11.2023
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине
Спасатели вызволили мальчика, который по пояс увяз в глине на территории строительной площадки в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:19
2023-11-12T16:59
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 ноя — РИА Новости. Спасатели вызволили мальчика, который по пояс увяз в глине на территории строительной площадки в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел днем на улице Удмуртской. Трое детей 12 лет перелезли через забор на стройплощадку. Один из них застрял в глине. Его друзья вызвали спасателей.&quot;Прибывшие на место вызова огнеборцы ПСЧ-2 и ижевские спасатели откопали и вытащили ребенка из плена. Он не пострадал&quot;, — говорится в сообщении.ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале опубликовало кадры спасения ребенка. На них видно, что он увяз в глине по пояс. Двое спасателей вытягивают мальчика за руки, а третий — откапывает его ноги.
https://ria.ru/20231111/spasenie-1908868519.html
ижевск
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ижевске спасли подростка, по пояс увязшего в глине

В Ижевске вызволили подростка, по пояс увязшего в глине на стройплощадке

© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской РеспубликеСпасатели вытаскивают застрявшего подростка в Ижевске
Спасатели вытаскивают застрявшего подростка в Ижевске - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
Спасатели вытаскивают застрявшего подростка в Ижевске
Читать ria.ru в
УФА, 12 ноя — РИА Новости. Спасатели вызволили мальчика, который по пояс увяз в глине на территории строительной площадки в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошел днем на улице Удмуртской. Трое детей 12 лет перелезли через забор на стройплощадку. Один из них застрял в глине. Его друзья вызвали спасателей.
«

"Прибывшие на место вызова огнеборцы ПСЧ-2 и ижевские спасатели откопали и вытащили ребенка из плена. Он не пострадал", — говорится в сообщении.

ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале опубликовало кадры спасения ребенка. На них видно, что он увяз в глине по пояс. Двое спасателей вытягивают мальчика за руки, а третий — откапывает его ноги.
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ПроисшествияИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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