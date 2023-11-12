https://ria.ru/20231112/peredovaya-1908965658.html
На передовой сейчас воюют в том числе и за русский язык, заявил Песков
На передовой сейчас воюют в том числе и за русский язык, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023
На передовой сейчас воюют в том числе и за русский язык, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наши ребята на передовой сейчас воюют в том числе и за русский язык, кадры выложил в своем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:18
2023-11-12T14:18
2023-11-12T14:23
вооруженные силы рф
россия
дмитрий песков
еврокомиссия
павел зарубин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наши ребята на передовой сейчас воюют в том числе и за русский язык, кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."Права русского языка их (Еврокомиссию - ред.) действительно не интересуют. Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык", - сказал он.Песков добавил, что венгров, например, интересуют права венгерского языка, и говорят они вполне конкретно, "выдвигают свои условия и не собираются съезжать со своих требований"."Там много разногласий", - отметил он.
https://ria.ru/20231112/peskov-1908957389.html
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вооруженные силы рф, россия, дмитрий песков, еврокомиссия, павел зарубин
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Павел Зарубин
На передовой сейчас воюют в том числе и за русский язык, заявил Песков
Песков: ВС России воюют на передовой в том числе и за русский язык