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Под Калугой пенсионерка перепутала педали в авто и въехала в остановку - РИА Новости, 12.11.2023
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20:44 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/pensionerka-1909012352.html
Под Калугой пенсионерка перепутала педали в авто и въехала в остановку
Под Калугой пенсионерка перепутала педали в авто и въехала в остановку - РИА Новости, 12.11.2023
Под Калугой пенсионерка перепутала педали в авто и въехала в остановку
Пенсионерка за рулем автомобиля в калужском Обнинске перепутала педаль газа с тормозом и въехала в остановку, где стояли люди, никто не пострадал, сообщают УМВД РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T20:44
2023-11-12T20:44
происшествия
авто
обнинск
калуга
volkswagen group
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Пенсионерка за рулем автомобиля в калужском Обнинске перепутала педаль газа с тормозом и въехала в остановку, где стояли люди, никто не пострадал, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура. В соцсетях появилось видео, как автомобиль на дороге сначала задевает едущую сбоку машину, а затем влетает в остановку. Стоящие на остановке люди бросаются врассыпную. Сообщается, что ДТП произошло утром в воскресенье. "По предварительной информации, водитель, женщина 1955 года рождения, управляя автомобилем Audi A4, не учла боковой интервал и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя-мужчины, 1985 года рождения, с последующим наездом на остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении. Прокуратура региона уточняет, что при совершении маневра водитель перепутала педаль тормоза с газом, что привело к ДТП. Надзорное ведомство обратило внимание на хромающего мужчину на видео. "В связи с тем, что на видео с места ДТП имеется изображение хромающего мужчины, отходящего от остановки, прокуратура просит его сообщить свои данные для объективного установления обстоятельств происшествия", - сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. По данным УМВД, виновница ДТП привлечена к административной ответственности. Кроме того, к ней "будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного ущерба", уточняет полиция.
https://ria.ru/20231108/avariya-1908153900.html
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происшествия, авто, обнинск, калуга, volkswagen group, audi a8, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Обнинск, Калуга, Volkswagen Group, Audi A8, Volkswagen Touareg
Под Калугой пенсионерка перепутала педали в авто и въехала в остановку

Пенсионерка под Калугой перепутала педали в авто и въехала в остановку с людьми

© Фото : УМВД России по Калужской областиНа месте ДТП в Обнинске
На месте ДТП в Обнинске - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : УМВД России по Калужской области
На месте ДТП в Обнинске
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Пенсионерка за рулем автомобиля в калужском Обнинске перепутала педаль газа с тормозом и въехала в остановку, где стояли люди, никто не пострадал, сообщают УМВД по региону и областная прокуратура.
В соцсетях появилось видео, как автомобиль на дороге сначала задевает едущую сбоку машину, а затем влетает в остановку. Стоящие на остановке люди бросаются врассыпную.
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Сообщается, что ДТП произошло утром в воскресенье.
«
"По предварительной информации, водитель, женщина 1955 года рождения, управляя автомобилем Audi A4, не учла боковой интервал и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя-мужчины, 1985 года рождения, с последующим наездом на остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона уточняет, что при совершении маневра водитель перепутала педаль тормоза с газом, что привело к ДТП. Надзорное ведомство обратило внимание на хромающего мужчину на видео. "В связи с тем, что на видео с места ДТП имеется изображение хромающего мужчины, отходящего от остановки, прокуратура просит его сообщить свои данные для объективного установления обстоятельств происшествия", - сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
По данным УМВД, виновница ДТП привлечена к административной ответственности. Кроме того, к ней "будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного ущерба", уточняет полиция.
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