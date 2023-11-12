Арабские страны оценили значение Организации освобождения Палестины
Арабские страны назвали Организацию освобождения представителем Палестины
© AP Photo / Mohammed ZaatariФлаг Палестины
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Флаг Палестины. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 12 ноя - РИА Новости. Арабские и исламские страны на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде назвали Организацию освобождения Палестины "единственным законным представителем палестинского народа", призвав все палестинские движения объединиться под ее руководством, говорится в решении, выпущенном по итогам встречи в верхах лидеров этих стран.
Саудовская Аравия собрала в субботу лидеров стран в составе Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, чтобы обсудить ситуацию в палестинском секторе Газа на фоне разрушения инфраструктуры анклава израильскими бомбардировками.
"Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа. Призываем палестинские фракции и силы объединиться под ее эгидой и выполнять свои обязанности в свете национального партнерства во главе с Организацией освобождения Палестины", - говорится в итоговом тексте декларации саммита.
Его участники подтвердили "приверженность миру как стратегическому выбору с необходимостью прекращения израильской оккупации и разрешения арабо-израильского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН".
Пришедшее к власти в секторе Газа в 2007 году палестинское движение ХАМАС пошло на конфликт с правившим до этого на всех палестинских территориях движением ФАТХ, к которому относится лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас. За все эти годы, несмотря на многочисленные попытки, двум основным силам на палестинских территориях так и не удалось договориться о совместном участии в политической жизни как в секторе Газа, так и на Западном берегу.
Организация освобождения Палестины была создана для представления интересов арабского палестинского населения в 1964 году по решению Лиги арабских государств, в настоящее время ее возглавляет Аббас.