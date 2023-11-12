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Арабские страны оценили значение Организации освобождения Палестины - РИА Новости, 12.11.2023
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02:19 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/palestina-1908920244.html
Арабские страны оценили значение Организации освобождения Палестины
Арабские страны оценили значение Организации освобождения Палестины - РИА Новости, 12.11.2023
Арабские страны оценили значение Организации освобождения Палестины
Арабские и исламские страны на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде назвали Организацию освобождения Палестины "единственным законным представителем... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T02:19
2023-11-12T02:19
саудовская аравия
махмуд аббас
в мире
организация освобождения палестины
лига арабских государств
организация исламского сотрудничества
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЭР-РИЯД, 12 ноя - РИА Новости. Арабские и исламские страны на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде назвали Организацию освобождения Палестины "единственным законным представителем палестинского народа", призвав все палестинские движения объединиться под ее руководством, говорится в решении, выпущенном по итогам встречи в верхах лидеров этих стран. Саудовская Аравия собрала в субботу лидеров стран в составе Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, чтобы обсудить ситуацию в палестинском секторе Газа на фоне разрушения инфраструктуры анклава израильскими бомбардировками. "Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа. Призываем палестинские фракции и силы объединиться под ее эгидой и выполнять свои обязанности в свете национального партнерства во главе с Организацией освобождения Палестины", - говорится в итоговом тексте декларации саммита. Его участники подтвердили "приверженность миру как стратегическому выбору с необходимостью прекращения израильской оккупации и разрешения арабо-израильского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН". Пришедшее к власти в секторе Газа в 2007 году палестинское движение ХАМАС пошло на конфликт с правившим до этого на всех палестинских территориях движением ФАТХ, к которому относится лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас. За все эти годы, несмотря на многочисленные попытки, двум основным силам на палестинских территориях так и не удалось договориться о совместном участии в политической жизни как в секторе Газа, так и на Западном берегу. Организация освобождения Палестины была создана для представления интересов арабского палестинского населения в 1964 году по решению Лиги арабских государств, в настоящее время ее возглавляет Аббас.
https://ria.ru/20231112/uslovie-1908919136.html
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саудовская аравия, махмуд аббас, в мире, организация освобождения палестины, лига арабских государств, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия, Махмуд Аббас, В мире, Организация освобождения Палестины, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Арабские страны оценили значение Организации освобождения Палестины

Арабские страны назвали Организацию освобождения представителем Палестины

© AP Photo / Mohammed ZaatariФлаг Палестины
Флаг Палестины - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Флаг Палестины. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 12 ноя - РИА Новости. Арабские и исламские страны на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде назвали Организацию освобождения Палестины "единственным законным представителем палестинского народа", призвав все палестинские движения объединиться под ее руководством, говорится в решении, выпущенном по итогам встречи в верхах лидеров этих стран.
Саудовская Аравия собрала в субботу лидеров стран в составе Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, чтобы обсудить ситуацию в палестинском секторе Газа на фоне разрушения инфраструктуры анклава израильскими бомбардировками.
Флаг Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Арабские страны выдвинули условие установления мира с Израилем
01:43
"Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа. Призываем палестинские фракции и силы объединиться под ее эгидой и выполнять свои обязанности в свете национального партнерства во главе с Организацией освобождения Палестины", - говорится в итоговом тексте декларации саммита.
Его участники подтвердили "приверженность миру как стратегическому выбору с необходимостью прекращения израильской оккупации и разрешения арабо-израильского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН".
Пришедшее к власти в секторе Газа в 2007 году палестинское движение ХАМАС пошло на конфликт с правившим до этого на всех палестинских территориях движением ФАТХ, к которому относится лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас. За все эти годы, несмотря на многочисленные попытки, двум основным силам на палестинских территориях так и не удалось договориться о совместном участии в политической жизни как в секторе Газа, так и на Западном берегу.
Организация освобождения Палестины была создана для представления интересов арабского палестинского населения в 1964 году по решению Лиги арабских государств, в настоящее время ее возглавляет Аббас.
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Вчера, 16:38
 
Саудовская АравияМахмуд АббасВ миреОрганизация освобождения ПалестиныЛига арабских государствОрганизация исламского сотрудничестваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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