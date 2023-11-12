https://ria.ru/20231112/operatsiya-1909026924.html
МИД Израиля: операция в Газе продолжится даже без международной поддержки
МИД Израиля: операция в Газе продолжится даже без международной поддержки - РИА Новости, 12.11.2023
МИД Израиля: операция в Газе продолжится даже без международной поддержки
Израиль продолжит добиваться поставленных целей в секторе Газа и защищать безопасность страны, даже если международная поддержка прекратится, заявил в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T23:41
2023-11-12T23:41
2023-11-12T23:41
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Израиль продолжит добиваться поставленных целей в секторе Газа и защищать безопасность страны, даже если международная поддержка прекратится, заявил в воскресенье глава МИД Израиля Эли Коэн. "Прежде всего мы видим беспрецедентную поддержку Израиля на мировой арене. Десятки мировых лидеров и глав МИД приехали сюда и выразили солидарность. Но сейчас я выражаюсь предельно ясно - даже если международный кредит закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили - уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников", - заявил Коэн в эфире 14-го канала. Глава МИД подчеркнул, что Израиль защищает национальную безопасность и граждан как на севере, так и на юге. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/tsel-1909025346.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Израиля: операция в Газе продолжится даже без международной поддержки
Глава МИД Израиля: операция в Газе продолжится даже без международной поддержки
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноя - РИА Новости. Израиль продолжит добиваться поставленных целей в секторе Газа и защищать безопасность страны, даже если международная поддержка прекратится, заявил в воскресенье глава МИД Израиля Эли Коэн.
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"Прежде всего мы видим беспрецедентную поддержку Израиля на мировой арене. Десятки мировых лидеров и глав МИД приехали сюда и выразили солидарность. Но сейчас я выражаюсь предельно ясно - даже если международный кредит закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили - уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников", - заявил Коэн в эфире 14-го канала.
Нетаньяху назвал жертвы среди гражданских сопутствующими
Глава МИД подчеркнул, что Израиль защищает национальную безопасность и граждан как на севере, так и на юге.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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