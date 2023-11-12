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ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.11.2023
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13:29 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/obstrel-1908959398.html
ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник
ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.11.2023
ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник
ВСУ продолжают вести обстрел Кременной в Луганской Народной Республике с двух направлений, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:29
2023-11-12T13:29
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
родион мирошник
красный лиман
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ продолжают вести обстрел Кременной в Луганской Народной Республике с двух направлений, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным есть пострадавшие. "Кременная в ЛНР подвергается жестким обстрелам. ВСУ наносят удары по жилым кварталам. Прилеты идут со стороны Красного Лимана и Серебрянского лесничества", - сообщил Мирошник. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской специальной военной операции на Украине город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
https://ria.ru/20231112/obstrel-1908914641.html
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луганская народная республика
кременная
красный лиман
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луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, родион мирошник, красный лиман, происшествия
Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Красный Лиман, Происшествия
ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ продолжают вести обстрел по Кременной в ЛНР с двух направлений

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Кременной
Последствия обстрела Кременной - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Кременной. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ продолжают вести обстрел Кременной в Луганской Народной Республике с двух направлений, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным есть пострадавшие.
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"Кременная в ЛНР подвергается жестким обстрелам. ВСУ наносят удары по жилым кварталам. Прилеты идут со стороны Красного Лимана и Серебрянского лесничества", - сообщил Мирошник.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской специальной военной операции на Украине город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Луганская Народная РеспубликаКременнаяВооруженные силы УкраиныРодион МирошникКрасный ЛиманПроисшествия
 
 
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