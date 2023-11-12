https://ria.ru/20231112/obstrel-1908959398.html

ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник

ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.11.2023

ВСУ обстреливают Кременную в ЛНР с двух направлений, заявил Мирошник

ВСУ продолжают вести обстрел Кременной в Луганской Народной Республике с двух направлений, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:29

2023-11-12T13:29

2023-11-12T13:29

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

родион мирошник

красный лиман

происшествия

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ продолжают вести обстрел Кременной в Луганской Народной Республике с двух направлений, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. Ранее источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что Кременная в ЛНР подверглась обстрелу со стороны ВСУ, по его данным есть пострадавшие. "Кременная в ЛНР подвергается жестким обстрелам. ВСУ наносят удары по жилым кварталам. Прилеты идут со стороны Красного Лимана и Серебрянского лесничества", - сообщил Мирошник. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской специальной военной операции на Украине город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.

https://ria.ru/20231112/obstrel-1908914641.html

https://ria.ru/20231111/obstrel-1908887596.html

луганская народная республика

кременная

красный лиман

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, родион мирошник, красный лиман, происшествия