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"Будет там несколько месяцев". На орбите Земли появился необычный объект
"Будет там несколько месяцев". На орбите Земли появился необычный объект - РИА Новости, 12.11.2023
"Будет там несколько месяцев". На орбите Земли появился необычный объект
Потерянную астронавтами NASA сумку с инструментами можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль, пишет Guardian. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:39
2023-11-12T15:39
2023-11-12T16:01
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Потерянную астронавтами NASA сумку с инструментами можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль, пишет Guardian.Сумку потеряли астронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара во время починки МКС в открытом космосе, указали журналисты.Новый "спутник" уже заметили астрономы из разных точек Земли: белого цвета сумка не ярче Урана, но ее можно разглядеть даже в бинокль.Обозреватели отметили, что объект будет находиться на земной орбите несколько месяцев, а потом сгорит при входе в атмосферу.
https://ria.ru/20231024/ran-1904829033.html
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земля, наса, космос, в мире
Земля, НАСА, Космос, В мире
"Будет там несколько месяцев". На орбите Земли появился необычный объект
Guardian: потерянную астронавтами сумку с инструментами можно увидеть в космосе