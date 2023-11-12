https://ria.ru/20231112/netanyakhu-1908948452.html

Нетаньяху дерзко ответил на слова Макрона о Газе

Нетаньяху дерзко ответил на слова Макрона о Газе - РИА Новости, 12.11.2023

Нетаньяху дерзко ответил на слова Макрона о Газе

Израиль готов противостоять всему миру и справится с давлением международного сообщества по ситуации в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:13

2023-11-12T11:13

2023-11-12T11:13

в мире

израиль

франция

тель-авив

эммануэль макрон

биньямин нетаньяху

владимир путин

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904400030_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_2fdf0a436d0c6c3368d510ba663874f8.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Израиль готов противостоять всему миру и справится с давлением международного сообщества по ситуации в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит газета The Times of Israel.Он подверг критике заявления французского президента Эммануэля Макрона о безосновательности ударов по сектору Газа. По мнению израильского премьера, Макрон совершил "серьезную ошибку, фактическую и моральную"."Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля защищать себя", – отметил Нетаньяху.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности, и призвал остановить их.Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231111/makron-1908793630.html

https://ria.ru/20231112/tsakhal-1908941766.html

израиль

франция

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, франция, тель-авив, эммануэль макрон, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году