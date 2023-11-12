Нетаньяху дерзко ответил на слова Макрона о Газе
Нетаньяху заявил, что Израиль справится с давлением и сможет противостоять миру
© BRYAN R. SMITHПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Израиль готов противостоять всему миру и справится с давлением международного сообщества по ситуации в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит газета The Times of Israel.
Он подверг критике заявления французского президента Эммануэля Макрона о безосновательности ударов по сектору Газа. По мнению израильского премьера, Макрон совершил "серьезную ошибку, фактическую и моральную".
"Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля защищать себя", – отметил Нетаньяху.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности, и призвал остановить их.
Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 27,4 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
В Москве призвали стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.