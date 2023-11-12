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Слуцкий: Запад говорит о неизбежности диалога Украины на условиях России - РИА Новости, 12.11.2023
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17:35 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/neizbezhnost-1908991076.html
Слуцкий: Запад говорит о неизбежности диалога Украины на условиях России
Слуцкий: Запад говорит о неизбежности диалога Украины на условиях России - РИА Новости, 12.11.2023
Слуцкий: Запад говорит о неизбежности диалога Украины на условиях России
Позиция о неизбежности переговоров в украинском конфликте все чаще продвигается в западном истеблишменте, украинским властям придётся вести переговоры на... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T17:35
2023-11-12T17:35
в мире
россия
украина
европа
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
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МОСКВА, 12 ноя-РИА Новости. Позиция о неизбежности переговоров в украинском конфликте все чаще продвигается в западном истеблишменте, украинским властям придётся вести переговоры на условиях России, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "Тезис о том, что украинский конфликт приближается к "точке переговоров" все активнее продвигается в западном истеблишменте. У украинских властей не останется выбора, им рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, причем - на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого "корейского сценария"! Уверен, это вопрос весьма скорого будущего", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Он отметил, что в Европе уже не вспоминают о "мирном плане" Владимира Зеленского, а в СМИ появляются заявления о необходимости переговоров. По его словам, Запад меняет риторику на фоне "предсмертных судорог" Киева во главе с Зеленским. "Даже такой непримиримый американский ястреб, как адмирал в отставке и экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис с солдатской прямотой заявил, что Киеву придется согласиться с потерей своих территорий и пойти на "корейский вариант". А известный сторонник режима укрофюрера, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вообще перестал верить в победу Украины "на поле боя" в "ближайшем будущем" Я бы уточнил – и в "далеком будущем" не стоит рассчитывать", - отметил глава ЛДПР. Ранее в Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту". Глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая в субботу на конгрессе Партии европейских социалистов сказал, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем".
https://ria.ru/20231112/sposob-1908976323.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, лдпр, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий: Запад говорит о неизбежности диалога Украины на условиях России

Слуцкий: на Западе заявляют, что Украине не избежать переговоров на условиях РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя-РИА Новости. Позиция о неизбежности переговоров в украинском конфликте все чаще продвигается в западном истеблишменте, украинским властям придётся вести переговоры на условиях России, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Тезис о том, что украинский конфликт приближается к "точке переговоров" все активнее продвигается в западном истеблишменте. У украинских властей не останется выбора, им рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, причем - на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого "корейского сценария"! Уверен, это вопрос весьма скорого будущего", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что в Европе уже не вспоминают о "мирном плане" Владимира Зеленского, а в СМИ появляются заявления о необходимости переговоров. По его словам, Запад меняет риторику на фоне "предсмертных судорог" Киева во главе с Зеленским.
«
"Даже такой непримиримый американский ястреб, как адмирал в отставке и экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис с солдатской прямотой заявил, что Киеву придется согласиться с потерей своих территорий и пойти на "корейский вариант". А известный сторонник режима укрофюрера, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вообще перестал верить в победу Украины "на поле боя" в "ближайшем будущем" Я бы уточнил – и в "далеком будущем" не стоит рассчитывать", - отметил глава ЛДПР.
Ранее в Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту".
Глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая в субботу на конгрессе Партии европейских социалистов сказал, что Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем".
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