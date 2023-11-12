https://ria.ru/20231112/minoborony-1908966373.html

Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении

Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.11.2023

Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:21

2023-11-12T14:21

2023-11-12T14:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

донецкая народная республика

угледар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864203403_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_2ab5d41bb61b13225ad8a63774de29f8.jpg

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908965752.html

россия

донецкая народная республика

угледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, угледар