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Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 12.11.2023 (обновлено: 14:30 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/minoborony-1908966373.html
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.11.2023
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:21
2023-11-12T14:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908965752.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Угледар
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении

Минобороны: на Южно-Донецком направлении ВС РФ поразили ВСУ в нескольких районах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
«
"На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Вчера, 14:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаУгледар
 
 
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