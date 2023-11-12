https://ria.ru/20231112/minoborony-1908966373.html
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 12.11.2023
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:21
2023-11-12T14:21
2023-11-12T14:30
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили атаку штурмовой группы противника, ВСУ потеряли более 80 военных и 3 единицы техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908965752.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Угледар
Минобороны рассказало об обстановке на Южно-Донецком направлении
Минобороны: на Южно-Донецком направлении ВС РФ поразили ВСУ в нескольких районах