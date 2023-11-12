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Медведчук раскритиковал позицию Шольца по Украине - РИА Новости, 12.11.2023
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18:51 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/medvedchuk-1908998481.html
Медведчук раскритиковал позицию Шольца по Украине
Медведчук раскритиковал позицию Шольца по Украине - РИА Новости, 12.11.2023
Медведчук раскритиковал позицию Шольца по Украине
Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца о пересмотре приоритетов в украинском кризисе контрпродуктивна, дополнительная поддержка Киева не гарантирует позитивных... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:51
2023-11-12T18:51
в мире
украина
германия
киев
олаф шольц
виктор медведчук
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца о пересмотре приоритетов в украинском кризисе контрпродуктивна, дополнительная поддержка Киева не гарантирует позитивных перспектив для Украины, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью немецкому изданию Freilich. "Позиция канцлера Шольца о "пересмотре приоритетов" в украинском конфликте контрпродуктивна. Анонсированный "зимний пакет" с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot, новыми системами IRIS-T и дополнительными зенитными танками с боекомплектом затягивает военный конфликт и не гарантирует позитивных перспектив для Украины", - сказал Медведчук.Он добавил, что запланированное Брюсселем для Украины новое крупное финансовое "вливание" из Европейского фонда мира, которое должно составить 50 миллиардов евро, "крайне сомнительно по своей эффективности". "Бесконечное финансирование Украины ни к чему хорошему не приведет, потому что для режима Зеленского война с Россией уже стала необычайно прибыльным бизнесом, который этот режим никогда не хочет остановить", - заключил Медведчук. В конце октября канцлер Германии заявил, что Евросоюзу требуется изменить приоритеты в своём бюджете для того, чтобы совместить помощь Украине и реализацию иных задач. Шольц тогда добавил, что верит в то, что такое решение будет принято, несмотря на различный взгляд ряда стран ЕС на этот вопрос. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву.
https://ria.ru/20231112/medvedchuk-1908996111.html
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908885540.html
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в мире, украина, германия, киев, олаф шольц, виктор медведчук, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Киев, Олаф Шольц, Виктор Медведчук, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Медведчук раскритиковал позицию Шольца по Украине

Медведчук назвал позицию Шольца по Украине контрпродуктивной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца о пересмотре приоритетов в украинском кризисе контрпродуктивна, дополнительная поддержка Киева не гарантирует позитивных перспектив для Украины, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в интервью немецкому изданию Freilich.
«
"Позиция канцлера Шольца о "пересмотре приоритетов" в украинском конфликте контрпродуктивна. Анонсированный "зимний пакет" с дополнительными агрегатами зенитной системы Patriot, новыми системами IRIS-T и дополнительными зенитными танками с боекомплектом затягивает военный конфликт и не гарантирует позитивных перспектив для Украины", - сказал Медведчук.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Он добавил, что запланированное Брюсселем для Украины новое крупное финансовое "вливание" из Европейского фонда мира, которое должно составить 50 миллиардов евро, "крайне сомнительно по своей эффективности".
«
"Бесконечное финансирование Украины ни к чему хорошему не приведет, потому что для режима Зеленского война с Россией уже стала необычайно прибыльным бизнесом, который этот режим никогда не хочет остановить", - заключил Медведчук.
В конце октября канцлер Германии заявил, что Евросоюзу требуется изменить приоритеты в своём бюджете для того, чтобы совместить помощь Украине и реализацию иных задач. Шольц тогда добавил, что верит в то, что такое решение будет принято, несмотря на различный взгляд ряда стран ЕС на этот вопрос.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву.
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