https://ria.ru/20231112/lavrov-1908972929.html
Лавров прокомментировал активизацию заявлений о членстве Украины в ЕС
Лавров прокомментировал активизацию заявлений о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 12.11.2023
Лавров прокомментировал активизацию заявлений о членстве Украины в ЕС
Активизация заявлений европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является игрой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:11
2023-11-12T15:11
2023-11-12T15:11
украина
россия
сергей лавров
павел зарубин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Активизация заявлений европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является игрой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". "Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались и исключительно политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в Евросоюз, скажем, страны Балтики", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231111/vengriya-1908845498.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей лавров, павел зарубин, евросоюз
Украина, Россия, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Евросоюз
Лавров прокомментировал активизацию заявлений о членстве Украины в ЕС
Лавров назвал заявления европейских лидеров о членстве Украины в ЕС игрой