https://ria.ru/20231112/lavrov-1908972929.html

Лавров прокомментировал активизацию заявлений о членстве Украины в ЕС

Лавров прокомментировал активизацию заявлений о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 12.11.2023

Лавров прокомментировал активизацию заявлений о членстве Украины в ЕС

Активизация заявлений европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является игрой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:11

2023-11-12T15:11

2023-11-12T15:11

украина

россия

сергей лавров

павел зарубин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Активизация заявлений европейских лидеров о членстве Украины в Евросоюзе является игрой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". "Мне кажется, это игра, продолжение той линии, которой Евросоюз пользовался после исчезновения Советского Союза, когда все критерии отметались и исключительно политическая целесообразность была в основе тех решений, которые были приняты, когда вступали в Евросоюз, скажем, страны Балтики", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20231111/vengriya-1908845498.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сергей лавров, павел зарубин, евросоюз