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СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили

СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили - РИА Новости, 12.11.2023

СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили

Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в столичную Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T22:40

2023-11-12T22:40

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происшествия

отар кушанашвили

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в столичную Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ.По информации СМИ, 53-летний журналист отдыхал в одном из ресторанов на Пресне. В процессе застолья он пожаловался на боль в груди.Поставленный ему диагноз не уточняется.После обследования журналист останется в больнице, уточнил источник телеканала.Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси. Широкую известность получил как фронтмен программы "Акулы пера". Позднее был ведущим развлекательных музыкальных передач "Партийная зона", "Диск-канал", "Вечеринка из Метелицы" и "Новый год на ТВ-6". Вел программы на радиостанции "Европа плюс", а также снимался в юмористическом сериале "33 квадратных метра".С октября 2016 по май 2020 года — ведущий потребительского ток-шоу "Естественный отбор" на телеканале "ТВ Центр".

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происшествия, отар кушанашвили, россия, москва