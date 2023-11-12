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СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили - РИА Новости, 12.11.2023
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22:40 12.11.2023 (обновлено: 22:46 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/kushanashvili-1909023227.html
СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили
СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили - РИА Новости, 12.11.2023
СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили
Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в столичную Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:40
2023-11-12T22:46
происшествия
отар кушанашвили
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в столичную Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ.По информации СМИ, 53-летний журналист отдыхал в одном из ресторанов на Пресне. В процессе застолья он пожаловался на боль в груди.Поставленный ему диагноз не уточняется.После обследования журналист останется в больнице, уточнил источник телеканала.Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси. Широкую известность получил как фронтмен программы "Акулы пера". Позднее был ведущим развлекательных музыкальных передач "Партийная зона", "Диск-канал", "Вечеринка из Метелицы" и "Новый год на ТВ-6". Вел программы на радиостанции "Европа плюс", а также снимался в юмористическом сериале "33 квадратных метра".С октября 2016 по май 2020 года — ведущий потребительского ток-шоу "Естественный отбор" на телеканале "ТВ Центр".
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происшествия, отар кушанашвили, россия, москва
Происшествия, Отар Кушанашвили, Россия, Москва
СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили

РЕН ТВ: в Москве госпитализировали журналиста Отара Кушанашвили

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Отар Кушанашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали в столичную Боткинскую больницу, сообщил РЕН ТВ.
По информации СМИ, 53-летний журналист отдыхал в одном из ресторанов на Пресне. В процессе застолья он пожаловался на боль в груди.
Поставленный ему диагноз не уточняется.
После обследования журналист останется в больнице, уточнил источник телеканала.
Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси. Широкую известность получил как фронтмен программы "Акулы пера". Позднее был ведущим развлекательных музыкальных передач "Партийная зона", "Диск-канал", "Вечеринка из Метелицы" и "Новый год на ТВ-6". Вел программы на радиостанции "Европа плюс", а также снимался в юмористическом сериале "33 квадратных метра".
С октября 2016 по май 2020 года — ведущий потребительского ток-шоу "Естественный отбор" на телеканале "ТВ Центр".
 
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