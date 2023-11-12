https://ria.ru/20231112/kremennaya-1908947878.html

ВСУ нанесли удар по Кременной

ВСУ нанесли удар по Кременной - РИА Новости, 12.11.2023

ВСУ нанесли удар по Кременной

ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:14

2023-11-12T11:14

2023-11-12T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Удар пришелся по городу, есть пострадавшие", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231108/prigovor-1908174114.html

кременная

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины