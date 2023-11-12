https://ria.ru/20231112/kremennaya-1908947878.html
ВСУ нанесли удар по Кременной
ВСУ нанесли удар по Кременной - РИА Новости, 12.11.2023
ВСУ нанесли удар по Кременной
ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:14
2023-11-12T11:14
2023-11-12T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Удар пришелся по городу, есть пострадавшие", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231108/prigovor-1908174114.html
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Кременной
ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавшие