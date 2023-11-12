https://ria.ru/20231112/ispaniya-1908981438.html
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам - РИА Новости, 12.11.2023
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам
Сотни тысяч человек в Испании вышли на акции протеста против закона об амнистии сторонникам независимости Каталонии и против исполняющего обязанности премьера... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:21
2023-11-12T16:21
2023-11-12T16:21
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч человек в Испании вышли на акции протеста против закона об амнистии сторонникам независимости Каталонии и против исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса, сообщает газета Mundo. "Сотни тысяч людей прошли в это воскресенье по столицам всех регионов, выступая против амнистии и пактов, заключенных Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) с сепаратистскими и националистическими формированиями в обмен на их голоса", - говорится в сообщении издания. Согласно данным Народной партии (PP), на которые ссылается газета, число участников демонстрации превысило 500 тысяч человек. Лидер PP Альберто Фейхоо, выступая на акции протеста в Мадриде, "особенно жестко высказался в адрес Санчеса, который, как ожидается, станет премьером в четверг". Как отмечает испанская газета Pais, в Мадриде люди размахивают испанскими флагами и несут транспаранты с надписями "Испанская демократия под угрозой". Ранее PSOE председателя действующего правительства Испании Педро Санчеса достигла соглашения по закону об амнистии с сепаратисткой партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), а также с Баскской националистической партией (PNV). По данным газеты Diario, благодаря соглашениям с PNV и Junts, Санчес уже гарантировал свою победу в голосовании депутатов по поддержке его кандидатуры на пост премьера. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE - правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл при голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE окажется в состоянии сформировать левое коалиционное правительство, которое при поддержке в том числе каталонских партий и Sumar (31 депутат) переизберет своего лидера.
https://ria.ru/20230121/protest-1846468997.html
https://ria.ru/20230111/kataloniya-1844126435.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, педро санчес, мадрид, каталония
В мире, Испания, Педро Санчес, Мадрид, Каталония
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии каталонским сепаратистам
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Сотни тысяч человек в Испании вышли на акции протеста против закона об амнистии сторонникам независимости Каталонии и против исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса, сообщает газета Mundo
.
"Сотни тысяч людей прошли в это воскресенье по столицам всех регионов, выступая против амнистии и пактов, заключенных Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) с сепаратистскими и националистическими формированиями в обмен на их голоса", - говорится в сообщении издания.
В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса
Согласно данным Народной партии (PP), на которые ссылается газета, число участников демонстрации превысило 500 тысяч человек.
Лидер PP Альберто Фейхоо, выступая на акции протеста в Мадриде
, "особенно жестко высказался в адрес Санчеса, который, как ожидается, станет премьером в четверг".
Как отмечает испанская газета Pais, в Мадриде люди размахивают испанскими флагами и несут транспаранты с надписями "Испанская демократия под угрозой".
Ранее PSOE председателя действующего правительства Испании Педро Санчеса достигла соглашения по закону об амнистии с сепаратисткой партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), а также с Баскской националистической партией (PNV). По данным газеты Diario, благодаря соглашениям с PNV и Junts, Санчес уже гарантировал свою победу в голосовании депутатов по поддержке его кандидатуры на пост премьера.
В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE - правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл при голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE окажется в состоянии сформировать левое коалиционное правительство, которое при поддержке в том числе каталонских партий и Sumar (31 депутат) переизберет своего лидера.
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