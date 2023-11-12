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В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам - РИА Новости, 12.11.2023
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16:21 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/ispaniya-1908981438.html
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам - РИА Новости, 12.11.2023
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам
Сотни тысяч человек в Испании вышли на акции протеста против закона об амнистии сторонникам независимости Каталонии и против исполняющего обязанности премьера... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T16:21
2023-11-12T16:21
в мире
испания
педро санчес
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч человек в Испании вышли на акции протеста против закона об амнистии сторонникам независимости Каталонии и против исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса, сообщает газета Mundo. "Сотни тысяч людей прошли в это воскресенье по столицам всех регионов, выступая против амнистии и пактов, заключенных Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) с сепаратистскими и националистическими формированиями в обмен на их голоса", - говорится в сообщении издания. Согласно данным Народной партии (PP), на которые ссылается газета, число участников демонстрации превысило 500 тысяч человек. Лидер PP Альберто Фейхоо, выступая на акции протеста в Мадриде, "особенно жестко высказался в адрес Санчеса, который, как ожидается, станет премьером в четверг". Как отмечает испанская газета Pais, в Мадриде люди размахивают испанскими флагами и несут транспаранты с надписями "Испанская демократия под угрозой". Ранее PSOE председателя действующего правительства Испании Педро Санчеса достигла соглашения по закону об амнистии с сепаратисткой партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), а также с Баскской националистической партией (PNV). По данным газеты Diario, благодаря соглашениям с PNV и Junts, Санчес уже гарантировал свою победу в голосовании депутатов по поддержке его кандидатуры на пост премьера. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE - правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл при голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE окажется в состоянии сформировать левое коалиционное правительство, которое при поддержке в том числе каталонских партий и Sumar (31 депутат) переизберет своего лидера.
https://ria.ru/20230121/protest-1846468997.html
https://ria.ru/20230111/kataloniya-1844126435.html
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в мире, испания, педро санчес, мадрид, каталония
В мире, Испания, Педро Санчес, Мадрид, Каталония
В Испании начались протесты из-за закона об амнистии сепаратистам

В Испании начались протесты из-за закона об амнистии каталонским сепаратистам

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч человек в Испании вышли на акции протеста против закона об амнистии сторонникам независимости Каталонии и против исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса, сообщает газета Mundo.
"Сотни тысяч людей прошли в это воскресенье по столицам всех регионов, выступая против амнистии и пактов, заключенных Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) с сепаратистскими и националистическими формированиями в обмен на их голоса", - говорится в сообщении издания.
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Согласно данным Народной партии (PP), на которые ссылается газета, число участников демонстрации превысило 500 тысяч человек.
Лидер PP Альберто Фейхоо, выступая на акции протеста в Мадриде, "особенно жестко высказался в адрес Санчеса, который, как ожидается, станет премьером в четверг".
Как отмечает испанская газета Pais, в Мадриде люди размахивают испанскими флагами и несут транспаранты с надписями "Испанская демократия под угрозой".
Ранее PSOE председателя действующего правительства Испании Педро Санчеса достигла соглашения по закону об амнистии с сепаратисткой партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), а также с Баскской националистической партией (PNV). По данным газеты Diario, благодаря соглашениям с PNV и Junts, Санчес уже гарантировал свою победу в голосовании депутатов по поддержке его кандидатуры на пост премьера.
В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE - правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP Альберто Фейхоо на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP. Однако он проиграл при голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Санчеса, и теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно, PSOE окажется в состоянии сформировать левое коалиционное правительство, которое при поддержке в том числе каталонских партий и Sumar (31 депутат) переизберет своего лидера.
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