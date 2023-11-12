СМИ: ВВС Иордании сбросили на парашютах гумпомощь для больницы в Газе
Times of Israel: ВВС Иордании сбросили на парашютах гумпомощь больнице в Газе
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ВВС Иордании второй раз сбросили на парашютах гуманитарную помощь для иорданской больницы на территории сектора Газа, заявила газета Times of Israel со ссылкой на сообщение армии.
Король Иордании Абдалла II заявил в понедельник, что военно-воздушные силы страны доставили на парашютах груз для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа.
"ВВС Иордании снова сбросили на парашютах гуманитарную помощь, чтобы помочь полевому госпиталю... в Газе", - отмечает газета со ссылкой на армию Иордании.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.