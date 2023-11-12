https://ria.ru/20231112/gorlovka-1908934445.html

Украинские войска выпустили по Горловке шесть мин

Украинские войска выпустили по Горловке шесть мин - РИА Новости, 12.11.2023

Украинские войска выпустили по Горловке шесть мин

Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:34

2023-11-12T08:34

2023-11-12T08:35

горловка

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.00 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, представительство сообщало, что в субботу в 22.05 - по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в воскресенье в 06.30 по Донецку (Петровский район) - три снаряда калибром 155 миллиметров и в 07.10 по Горловке (Никитовский район) - пять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231112/kiev-1908923205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия