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Из сектора Газа начали эвакуироваться польские граждане - РИА Новости, 12.11.2023
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15:52 12.11.2023 (обновлено: 15:53 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/gaza-1908978156.html
Из сектора Газа начали эвакуироваться польские граждане
Из сектора Газа начали эвакуироваться польские граждане - РИА Новости, 12.11.2023
Из сектора Газа начали эвакуироваться польские граждане
Польские граждане начали эвакуироваться из сектора Газа на территорию Египта, сообщает МИД Польши. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:52
2023-11-12T15:53
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польские граждане начали эвакуироваться из сектора Газа на территорию Египта, сообщает МИД Польши. Ранее сообщалось, что в секторе Газа эвакуации ожидают 29 граждан Польши и двое членов их семей. "Первые граждане Польши, проживающие в секторе Газа, пересекли пограничный переход в Рафахе и находятся на египетской стороне. Процесс начался. Военно-воздушные силы в соответствии с постановлением президента Польши Анджея Дуды готовы транспортировать их на родину", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/rapakh-1908962005.html
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в мире, израиль, польша, россия, владимир путин, анджей дуда, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Польша, Россия, Владимир Путин, Анджей Дуда, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Из сектора Газа начали эвакуироваться польские граждане

Из сектора Газа на территорию Египта начали эвакуироваться польские граждане

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польские граждане начали эвакуироваться из сектора Газа на территорию Египта, сообщает МИД Польши.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа эвакуации ожидают 29 граждан Польши и двое членов их семей.
Эвакуированные из Газы россияне: Россия-матушка нас не оставит - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Более 60 россиян пересекли КПП "Рафах" в секторе Газа
Вчера, 13:44
"Первые граждане Польши, проживающие в секторе Газа, пересекли пограничный переход в Рафахе и находятся на египетской стороне. Процесс начался. Военно-воздушные силы в соответствии с постановлением президента Польши Анджея Дуды готовы транспортировать их на родину", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
ЦАХАЛ заявил, что поможет эвакуировать детей из больницы в Газе
11 ноября, 23:36
 
В миреИзраильПольшаРоссияВладимир ПутинАнджей ДудаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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