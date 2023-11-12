https://ria.ru/20231112/gaza-1908957520.html

ПРООН сообщила о значительном числе погибших при ударе по ее объекту в Газе

ПРООН сообщила о значительном числе погибших при ударе по ее объекту в Газе - РИА Новости, 12.11.2023

ПРООН сообщила о значительном числе погибших при ударе по ее объекту в Газе

Программа развития ООН (ПРООН) на своем сайте сообщила о "значительном" числе погибших и пострадавших в результате удара по одному из ее объектов в Газе, где... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:06

2023-11-12T13:06

2023-11-12T13:07

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905027629_0:148:2836:1743_1920x0_80_0_0_1cacadbd962fd04c2d02876432a4d58d.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Программа развития ООН (ПРООН) на своем сайте сообщила о "значительном" числе погибших и пострадавших в результате удара по одному из ее объектов в Газе, где укрывались "сотни" людей. "ПРООН глубоко обеспокоена предварительными сообщениями об обстреле комплекса ООН в городе Газа, которым программа помощи палестинскому народу ПРООН управляла до 13 октября, когда сотрудники ООН освободили помещения. Как сообщается, в результате бомбардировки есть значительное число погибших и пострадавших. Шестого ноября ПРООН сообщала, что несколько сотен людей в поисках убежища вошли на территорию комплекса, и есть признаки того, что это число с тех пор значительно возросло", - сообщает ПРООН. Программа также призвала уважать и защищать мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и неприкосновенность объектов ООН. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 25 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/tsakhal-1908941766.html

https://ria.ru/20231112/bolnitsa-1908922666.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году