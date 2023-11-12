ПРООН сообщила о значительном числе погибших при ударе по ее объекту в Газе
ПРООН сообщила о большом числе погибших и раненых при ударе по ее объекту в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. 24 октября 2023. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Программа развития ООН (ПРООН) на своем сайте сообщила о "значительном" числе погибших и пострадавших в результате удара по одному из ее объектов в Газе, где укрывались "сотни" людей.
"ПРООН глубоко обеспокоена предварительными сообщениями об обстреле комплекса ООН в городе Газа, которым программа помощи палестинскому народу ПРООН управляла до 13 октября, когда сотрудники ООН освободили помещения. Как сообщается, в результате бомбардировки есть значительное число погибших и пострадавших. Шестого ноября ПРООН сообщала, что несколько сотен людей в поисках убежища вошли на территорию комплекса, и есть признаки того, что это число с тех пор значительно возросло", - сообщает ПРООН.
Программа также призвала уважать и защищать мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и неприкосновенность объектов ООН.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли порядка 1,2 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
В конце октября началась наземная фаза операции по ликвидации инфраструктуры ХАМАС в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную часть.
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 25 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.