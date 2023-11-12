https://ria.ru/20231112/finansirovanie-1908937494.html

Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине

Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 12.11.2023

Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине

США должны прекратить отправлять средства Украине и сосредоточиться на внутренних делах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:56

2023-11-12T08:56

2023-11-12T15:37

в мире

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израиль

джо байден

марджори тейлор грин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. США должны прекратить отправлять средства Украине и сосредоточиться на внутренних делах, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Больше никаких денег Украине!" — потребовала она.Грин, комментируя вероятность наступления нового шатдауна, также добавила, что необходимо остановить воинствующее правительство и устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.Ранее конгресс утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября. Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Президент Джо Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичную инициативу вынесли в сенате несколько консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку. Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой утвердит конгресс.Шатдауном в США называют прекращение деятельности федеральных властей, которое возможно в случае пропуска срока принятия бюджета правительства.

https://ria.ru/20231111/otkaz-1908846839.html

https://ria.ru/20231112/shatdaun-1908920551.html

сша

украина

израиль

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в мире, сша, украина, израиль, джо байден, марджори тейлор грин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году