https://ria.ru/20231112/erdogan-1908958777.html

Эрдоган не планирует звонить Байдену насчет ситуации в Газе

Эрдоган не планирует звонить Байдену насчет ситуации в Газе - РИА Новости, 12.11.2023

Эрдоган не планирует звонить Байдену насчет ситуации в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет звонить американскому коллеге Джо Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:26

2023-11-12T13:26

2023-11-12T13:33

в мире

турция

ближний восток

сектор газа

джо байден

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет звонить американскому коллеге Джо Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке."Здесь (в Турции) побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. Думаю, теперь нас будет принимать Байден. Для меня было бы неразумно звонить Байдену. Мы не одни говорим, что являемся ключевой страной на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе. В этой географии невозможно выступить с инициативой или планом, минуя Турцию. Наша позиция, наше отношение, наши ценности и принципы ясны. Мы стремимся защитить человеческую жизнь, обеспечить мир, прекратить войны и вытереть слезы невинных", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Эр-Рияда.По его словам, у Анкары есть решение для всех кризисных регионов."У нас есть рецепты, полностью свободные от хамасистских дискурсов. Мы говорим тем, кто хочет слушать, и обращаемся к тем, кто может нас понять. Наша дверь открыта для всех, кто способен понять ценность нашей позиции. Мы будем продолжать разговаривать со всеми, кто хочет обратиться к нам за искренним решением, как мы это делали до сих пор, и будем продолжать стремиться к спасению достоинства человечества. Турция - это страна, которая предлагает наиболее реальные предложения по решению проблемы. Турция - ключевая страна для решения кризисов и проблем в регионе", - подчеркнул турецкий лидер.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/pushkov-1908930419.html

https://ria.ru/20231112/ssha-1908950460.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908807465.html

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Варвара Скокшина

в мире, турция, ближний восток, сектор газа, джо байден, реджеп тайип эрдоган