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Экс-министр здравоохранения Коми работает в госпитале в зоне СВО - РИА Новости, 12.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/eks-ministr-1908970536.html
Экс-министр здравоохранения Коми работает в госпитале в зоне СВО
Экс-министр здравоохранения Коми работает в госпитале в зоне СВО - РИА Новости, 12.11.2023
Экс-министр здравоохранения Коми работает в госпитале в зоне СВО
Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Коми Игорь Дягилев рассказал РИА Новости, что работает травматологом-ортопедом в госпитале в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:52
2023-11-12T14:52
специальная военная операция на украине
россия
здоровье - общество
республика коми
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Коми Игорь Дягилев рассказал РИА Новости, что работает травматологом-ортопедом в госпитале в зоне спецоперации. "Я в течение года, когда спецоперация началась, думал…, и сердечко зажималось, когда бойцы стали попадать в республику, и мы занимались реабилитацией. Многие мои товарищи уехали на спецоперацию врачами, и наступил момент, когда я согласовал с семьей, с родителями, с главой Республики этот момент. Глава и семья одобрили, и я подписал контракт", - рассказал Дягилев. По его словам, в зоне спецоперации он не единственный врач, который сменил административную работу в своем регионе на помощь бойцам в госпиталях в зоне спецоперации. Дягилев уточнил, что не практиковал порядка 15 лет, но достаточно быстро вспомнил практические медицинские навыки. "Не практиковал порядка 15 лет, но здесь с первых дней работаю обычным травматологом, и никакого диссонанса у меня в голове нет", - рассказал Дягилев. Он уточнил, что очень многие, с кем он работал до спецоперации, присылают гуманитарную помощь, в том числе медицинское оборудование в госпиталь для того, чтобы медики оказывали более качественную и быструю помощь раненым бойцам. Ранее в мае 2023 года сообщалось, что исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Коми Игорь Дягилев отправится на военную службу по контракту в зону специальной военной операции. Дягилев выразил уверенность, что его опыт врача-травматолога и реабилитолога будет востребован в зоне проведения спецоперации.
https://ria.ru/20231109/pomosch-1908447916.html
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россия, здоровье - общество, республика коми
Специальная военная операция на Украине, Россия, Здоровье - Общество, Республика Коми
Экс-министр здравоохранения Коми работает в госпитале в зоне СВО

Экс-министр здравоохранения Коми работает травматологом в госпитале в зоне СВО

© Фото : Министерство здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев
 Игорь Дягилев - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Республики Коми
Игорь Дягилев. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Коми Игорь Дягилев рассказал РИА Новости, что работает травматологом-ортопедом в госпитале в зоне спецоперации.
«
"Я в течение года, когда спецоперация началась, думал…, и сердечко зажималось, когда бойцы стали попадать в республику, и мы занимались реабилитацией. Многие мои товарищи уехали на спецоперацию врачами, и наступил момент, когда я согласовал с семьей, с родителями, с главой Республики этот момент. Глава и семья одобрили, и я подписал контракт", - рассказал Дягилев.
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По его словам, в зоне спецоперации он не единственный врач, который сменил административную работу в своем регионе на помощь бойцам в госпиталях в зоне спецоперации. Дягилев уточнил, что не практиковал порядка 15 лет, но достаточно быстро вспомнил практические медицинские навыки.
«
"Не практиковал порядка 15 лет, но здесь с первых дней работаю обычным травматологом, и никакого диссонанса у меня в голове нет", - рассказал Дягилев.
Он уточнил, что очень многие, с кем он работал до спецоперации, присылают гуманитарную помощь, в том числе медицинское оборудование в госпиталь для того, чтобы медики оказывали более качественную и быструю помощь раненым бойцам.
Ранее в мае 2023 года сообщалось, что исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Коми Игорь Дягилев отправится на военную службу по контракту в зону специальной военной операции. Дягилев выразил уверенность, что его опыт врача-травматолога и реабилитолога будет востребован в зоне проведения спецоперации.
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