https://ria.ru/20231112/dnr-1908978001.html

Украинские войска выпустили 28 снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили 28 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 12.11.2023

Украинские войска выпустили 28 снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили 28 боеприпасов разного калибра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T15:52

2023-11-12T15:52

2023-11-12T15:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 боеприпасов разного калибра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ведомство также сообщило о том, что украинские войска с 9.45 до 13.10 выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка также попала под обстрел, по ней с 12.20 до 13.50 было выпущено 15 снарядов калибра 152 миллиметра. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231112/pogibshaya-1908933330.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, горловка, донецкая народная республика