https://ria.ru/20231112/bespilotnik-1908929425.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 12.11.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны ночью уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T06:51
2023-11-12T06:51
2023-11-12T06:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Система противовоздушной обороны ночью уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908815738.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
В Белгородской области сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник