https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html

В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей

В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей - РИА Новости, 12.11.2023

В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью телеканалу ОНТ заявил, что республика готова вести с Польшей диалог, если он будет взаимоуважительным, и ждет,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T22:41

2023-11-12T22:41

2023-11-12T22:43

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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью телеканалу ОНТ заявил, что республика готова вести с Польшей диалог, если он будет взаимоуважительным, и ждет, как новое польское правительство будет выстраивать свою внешнюю политику. "Не мы были инициаторами (ухудшения - ред.) отношений с Польшей. Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал, системные недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства", - сказал Алейник.Он отметил, что белорусские дипломаты передавали эту информацию по своим каналам в ходе коммуникации с министерством иностранных дел Польши. "Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен носить исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий. Мы ожидаем формирования нового правительства Польши. Посмотрим, куда польское новое правительство (после прошедших в стране парламентских выборов - ред.) выведет нас в наших отношениях", - добавил глава МИД. Он также обратил внимание на то, что введенный Белоруссией безвизовый режим посещения республики для граждан Литвы, Латвии и Польши показывает открытость и готовность Минска продолжать диалог с народами этих стран. Алейник ответил и на вопрос о том, как долго, по его мнению, может продолжаться разрыв контактов ЕС с Белоруссией. "Я думаю, когда придет осознание… к европейским политикам, что их восточная политика… является политическим и моральным провалом, когда восторжествует здравомыслие, тогда, я думаю, мы вернемся к нормальному, цивилизованному диалогу, к нормальному уровню двусторонних отношений", - сказал министр. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и целых отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии начался из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20231111/lukashenko-1908810267.html

https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html

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польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, польша, минск, сергей алейник, евросоюз