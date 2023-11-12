В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей
Алейник: Минск готов к диалогу с Варшавой, но он должен быть взаимоуважительным
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью телеканалу ОНТ заявил, что республика готова вести с Польшей диалог, если он будет взаимоуважительным, и ждет, как новое польское правительство будет выстраивать свою внешнюю политику.
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"Не мы были инициаторами (ухудшения - ред.) отношений с Польшей. Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал, системные недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства", - сказал Алейник.
Он отметил, что белорусские дипломаты передавали эту информацию по своим каналам в ходе коммуникации с министерством иностранных дел Польши.
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"Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен носить исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий. Мы ожидаем формирования нового правительства Польши. Посмотрим, куда польское новое правительство (после прошедших в стране парламентских выборов - ред.) выведет нас в наших отношениях", - добавил глава МИД.
Алейник ответил и на вопрос о том, как долго, по его мнению, может продолжаться разрыв контактов ЕС с Белоруссией.
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"Я думаю, когда придет осознание… к европейским политикам, что их восточная политика… является политическим и моральным провалом, когда восторжествует здравомыслие, тогда, я думаю, мы вернемся к нормальному, цивилизованному диалогу, к нормальному уровню двусторонних отношений", - сказал министр.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и целых отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии начался из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.