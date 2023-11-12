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В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей - РИА Новости, 12.11.2023
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22:41 12.11.2023 (обновлено: 22:43 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html
В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей
В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей - РИА Новости, 12.11.2023
В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью телеканалу ОНТ заявил, что республика готова вести с Польшей диалог, если он будет взаимоуважительным, и ждет,... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T22:41
2023-11-12T22:43
в мире
белоруссия
польша
минск
сергей алейник
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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью телеканалу ОНТ заявил, что республика готова вести с Польшей диалог, если он будет взаимоуважительным, и ждет, как новое польское правительство будет выстраивать свою внешнюю политику. "Не мы были инициаторами (ухудшения - ред.) отношений с Польшей. Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал, системные недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства", - сказал Алейник.Он отметил, что белорусские дипломаты передавали эту информацию по своим каналам в ходе коммуникации с министерством иностранных дел Польши. "Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен носить исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий. Мы ожидаем формирования нового правительства Польши. Посмотрим, куда польское новое правительство (после прошедших в стране парламентских выборов - ред.) выведет нас в наших отношениях", - добавил глава МИД. Он также обратил внимание на то, что введенный Белоруссией безвизовый режим посещения республики для граждан Литвы, Латвии и Польши показывает открытость и готовность Минска продолжать диалог с народами этих стран. Алейник ответил и на вопрос о том, как долго, по его мнению, может продолжаться разрыв контактов ЕС с Белоруссией. "Я думаю, когда придет осознание… к европейским политикам, что их восточная политика… является политическим и моральным провалом, когда восторжествует здравомыслие, тогда, я думаю, мы вернемся к нормальному, цивилизованному диалогу, к нормальному уровню двусторонних отношений", - сказал министр. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и целых отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии начался из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20231111/lukashenko-1908810267.html
https://ria.ru/20231103/lukashenko-1907277578.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, сергей алейник, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Сергей Алейник, Евросоюз
В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей

Алейник: Минск готов к диалогу с Варшавой, но он должен быть взаимоуважительным

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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в интервью телеканалу ОНТ заявил, что республика готова вести с Польшей диалог, если он будет взаимоуважительным, и ждет, как новое польское правительство будет выстраивать свою внешнюю политику.
«
"Не мы были инициаторами (ухудшения - ред.) отношений с Польшей. Мы вынуждены были реагировать на многочисленные, я бы даже сказал, системные недружественные шаги со стороны польских властей по отношению к Беларуси. Мы всегда выступали и продолжаем выступать за диалог. Мы всегда исходили и исходим из необходимости сохранения принципов добрососедства", - сказал Алейник.
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Он отметил, что белорусские дипломаты передавали эту информацию по своим каналам в ходе коммуникации с министерством иностранных дел Польши.
«
"Поэтому польская сторона прекрасно знает, что мы готовы к диалогу, но этот диалог должен носить исключительно взаимоуважительный характер и осуществляться без всяких предварительных условий. Мы ожидаем формирования нового правительства Польши. Посмотрим, куда польское новое правительство (после прошедших в стране парламентских выборов - ред.) выведет нас в наших отношениях", - добавил глава МИД.
Он также обратил внимание на то, что введенный Белоруссией безвизовый режим посещения республики для граждан Литвы, Латвии и Польши показывает открытость и готовность Минска продолжать диалог с народами этих стран.
Алейник ответил и на вопрос о том, как долго, по его мнению, может продолжаться разрыв контактов ЕС с Белоруссией.
«
"Я думаю, когда придет осознание… к европейским политикам, что их восточная политика… является политическим и моральным провалом, когда восторжествует здравомыслие, тогда, я думаю, мы вернемся к нормальному, цивилизованному диалогу, к нормальному уровню двусторонних отношений", - сказал министр.
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Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и целых отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии начался из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
 
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