https://ria.ru/20231112/belorussiya-1908956703.html

МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера"

МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера" - РИА Новости, 12.11.2023

МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера"

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что подразделения специального назначения прошли... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:57

2023-11-12T12:57

2023-11-12T19:06

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александр лукашенко

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МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что подразделения специального назначения прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки благодаря инструкторам "Группы Вагнера". Его слова приводит Sputnik Беларусь."Вы знаете, что и укомплектовались, и очень хорошо оснастились в плане техники. И благодаря инструкторам "Вагнера" совместными усилиями прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки", — сказал замминистра. Он отметил, что "внутренние войска буквально за этот год сформировали пять новых подразделений специального назначения". "Сейчас формируется шестое подразделение специального назначения. Создали два отряда добровольцев и увеличили свои подразделения специального назначения", — сообщил Карпенков.В ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал. С декабря во внутренних войсках стали появляться новые отряды спецназа. Ранее Карпенков пояснял, что создаваемые подразделения спецназначения во внутренних войсках МВД предназначены, в частности, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями "в особый период", а в повседневной деятельности эти подразделения уже несут службу в приграничье и выполняют задачи по "обеспечению силового прикрытия оперативного состава, который реализует специальные мероприятия и спецоперации". Президент Белоруссии в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с "Группой Вагнера" четкий алгоритм передачи боевого опыта. В свою очередь, Карпенков говорил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание.

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

https://ria.ru/20231024/provokatsii-1904940019.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко