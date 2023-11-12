Рейтинг@Mail.ru
МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера" - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 12.11.2023 (обновлено: 19:06 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/belorussiya-1908956703.html
МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера"
МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера" - РИА Новости, 12.11.2023
МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера"
Заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что подразделения специального назначения прошли... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:57
2023-11-12T19:06
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885255108_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88c3db4fe9302f428de74031be68b931.jpg
МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что подразделения специального назначения прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки благодаря инструкторам "Группы Вагнера". Его слова приводит Sputnik Беларусь."Вы знаете, что и укомплектовались, и очень хорошо оснастились в плане техники. И благодаря инструкторам "Вагнера" совместными усилиями прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки", — сказал замминистра. Он отметил, что "внутренние войска буквально за этот год сформировали пять новых подразделений специального назначения". "Сейчас формируется шестое подразделение специального назначения. Создали два отряда добровольцев и увеличили свои подразделения специального назначения", — сообщил Карпенков.В ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал. С декабря во внутренних войсках стали появляться новые отряды спецназа. Ранее Карпенков пояснял, что создаваемые подразделения спецназначения во внутренних войсках МВД предназначены, в частности, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями "в особый период", а в повседневной деятельности эти подразделения уже несут службу в приграничье и выполняют задачи по "обеспечению силового прикрытия оперативного состава, который реализует специальные мероприятия и спецоперации". Президент Белоруссии в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с "Группой Вагнера" четкий алгоритм передачи боевого опыта. В свою очередь, Карпенков говорил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание.
https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html
https://ria.ru/20231024/provokatsii-1904940019.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885255108_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7847bdd6610e234babc4331f35a26e3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
МВД Белоруссии рассказало о подготовке спецназа инструкторами "Вагнера"

МВД Белоруссии: спецназ республики прошел хорошую подготовку благодаря "Вагнеру"

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами "Группы Вагнера"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами Группы Вагнера - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами "Группы Вагнера". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии — командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что подразделения специального назначения прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки благодаря инструкторам "Группы Вагнера". Его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Вы знаете, что и укомплектовались, и очень хорошо оснастились в плане техники. И благодаря инструкторам "Вагнера" совместными усилиями прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки", — сказал замминистра.
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами Группы Вагнера - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
31 августа, 13:00
Он отметил, что "внутренние войска буквально за этот год сформировали пять новых подразделений специального назначения". "Сейчас формируется шестое подразделение специального назначения. Создали два отряда добровольцев и увеличили свои подразделения специального назначения", — сообщил Карпенков.
В ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал. С декабря во внутренних войсках стали появляться новые отряды спецназа.
Ранее Карпенков пояснял, что создаваемые подразделения спецназначения во внутренних войсках МВД предназначены, в частности, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями "в особый период", а в повседневной деятельности эти подразделения уже несут службу в приграничье и выполняют задачи по "обеспечению силового прикрытия оперативного состава, который реализует специальные мероприятия и спецоперации".
Президент Белоруссии в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с "Группой Вагнера" четкий алгоритм передачи боевого опыта. В свою очередь, Карпенков говорил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Белоруссии заявили о готовности ВВС и войск ПВО реагировать на провокации
24 октября, 14:55
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала