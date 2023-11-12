https://ria.ru/20231112/avriya-1908939243.html
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.11.2023
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии
Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:15
2023-11-12T09:15
2023-11-12T09:15
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города. Об аварии стало известно в ночь на воскресенье. "В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено", - сообщил представитель мэрии. По данным на утро воскресенья, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода. "Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды", - добавил представитель мэрии. В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии
Центральный район Воронежа остался без воды из-за утечки воды в камере водовода
ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города.
Об аварии стало известно в ночь на воскресенье.
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"В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено", - сообщил представитель мэрии.
По данным на утро воскресенья, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода.
«
"Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды", - добавил представитель мэрии.
В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тысяч человек.
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