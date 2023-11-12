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Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.11.2023
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09:15 12.11.2023
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Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.11.2023
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии
Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:15
2023-11-12T09:15
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города. Об аварии стало известно в ночь на воскресенье. "В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено", - сообщил представитель мэрии. По данным на утро воскресенья, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода. "Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды", - добавил представитель мэрии. В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тысяч человек.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
Центральный район Воронежа остался без воды из-за аварии

Центральный район Воронежа остался без воды из-за утечки воды в камере водовода

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвария
Авария - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Авария на водоводе диаметром 700 миллиметров оставила без водоснабжения Центральный район Воронежа, сообщил журналистам представитель мэрии города.
Об аварии стало известно в ночь на воскресенье.
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"В камере водовода диаметром 700 миллиметров обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено", - сообщил представитель мэрии.
По данным на утро воскресенья, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода.
«
"Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды", - добавил представитель мэрии.
В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тысяч человек.
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