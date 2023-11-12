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ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 12.11.2023 (обновлено: 15:10 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/ataki-1908965124.html
ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.11.2023
ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские подразделения отразили пять попыток наступления украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:16
2023-11-12T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
клещеевка
донецкая народная республика
нато
польша
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять попыток наступления украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Загоруйковки в Харьковской области. Кроме того, возле населенного пункта Старица удалось поразить склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинских 24-й механизированной бригады и 15-го полка Нацгвардии в районе Белогоровки в ЛНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в ДНР. Также в районах Новомихайловки и Угледара удалось поразить живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские солдаты при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно нанесли удары по живой силе и технике украинской 33-й механизированной бригады возле Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским подразделениям на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские беспилотники, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике в 132 районах. В районе Константиновки в Николаевской области также удалось уничтожить склад топлива 81-го центра материального обеспечения ВСУ.В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили 42 украинских дрона.
https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html
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россия
клещеевка
донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Польша, США, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении ВС России отразили пять атак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в зоне СВО
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять попыток наступления украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 250 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
  • гаубицу М119 производства США;
  • три орудия Д-30;
  • гаубицу Д-20.
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Вчера, 09:24

Купянское направление

Группировка войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Загоруйковки в Харьковской области. Кроме того, возле населенного пункта Старица удалось поразить склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • гаубица Д-30.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинских 24-й механизированной бригады и 15-го полка Нацгвардии в районе Белогоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
  • до 210 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
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Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в ДНР. Также в районах Новомихайловки и Угледара удалось поразить живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника составили:
  • свыше 80 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • артиллерийская система М777 производства США.
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Запорожское направление

Российские солдаты при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно нанесли удары по живой силе и технике украинской 33-й механизированной бригады возле Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.
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11 ноября, 15:34

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским подразделениям на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 60 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • три пикапа;
  • гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские беспилотники, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике в 132 районах. В районе Константиновки в Николаевской области также удалось уничтожить склад топлива 81-го центра материального обеспечения ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили 42 украинских дрона.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 ноября, 17:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОПольшаСШАХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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