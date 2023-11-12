ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении ВС России отразили пять атак ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в зоне СВО
Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять попыток наступления украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 250 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
Купянское направление
Группировка войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Загоруйковки в Харьковской области. Кроме того, возле населенного пункта Старица удалось поразить склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три пикапа.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- артиллерийская система М777 производства США;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- гаубица Д-30.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинских 24-й механизированной бригады и 15-го полка Нацгвардии в районе Белогоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 210 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в ДНР. Также в районах Новомихайловки и Угледара удалось поразить живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника составили:
- свыше 80 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- артиллерийская система М777 производства США.
Запорожское направление
Российские солдаты при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно нанесли удары по живой силе и технике украинской 33-й механизированной бригады возле Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 55 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
Херсонское направление
Российские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским подразделениям на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- три пикапа;
- гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские беспилотники, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике в 132 районах. В районе Константиновки в Николаевской области также удалось уничтожить склад топлива 81-го центра материального обеспечения ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили 42 украинских дрона.