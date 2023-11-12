https://ria.ru/20231112/ataki-1908965124.html

ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 12.11.2023

ВС России отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения отразили пять попыток наступления украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:16

2023-11-12T14:16

2023-11-12T15:10

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили пять попыток наступления украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых отрядов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Загоруйковки в Харьковской области. Кроме того, возле населенного пункта Старица удалось поразить склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинских 24-й механизированной бригады и 15-го полка Нацгвардии в районе Белогоровки в ЛНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила атаку штурмового отряда 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в ДНР. Также в районах Новомихайловки и Угледара удалось поразить живую силу и технику 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские солдаты при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно нанесли удары по живой силе и технике украинской 33-й механизированной бригады возле Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешно наносить огневое поражение украинским подразделениям на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские беспилотники, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике в 132 районах. В районе Константиновки в Николаевской области также удалось уничтожить склад топлива 81-го центра материального обеспечения ВСУ.В свою очередь, средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и сбили 42 украинских дрона.

https://ria.ru/20231112/territorii-1908939676.html

https://ria.ru/20231112/priznanie-1908945211.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231111/vsu-1908901393.html

https://ria.ru/20231111/raskol-1908859066.html

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