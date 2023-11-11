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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.11.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:27

2023-11-11T19:27

2023-11-11T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

горловка

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Туманяна получила ранение женщина 1975 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее в субботу мэры Донецка и Горловки сообщали о двух погибших мирных жителях, а также об одной пострадавшей жительнице Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20231111/zhenschina-1908885253.html

донецк

куйбышевский район

горловка

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в мире, донецк, куйбышевский район, горловка, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины