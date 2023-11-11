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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/zhitelnitsa-1908891266.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.11.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:27
2023-11-11T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
горловка
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Туманяна получила ранение женщина 1975 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее в субботу мэры Донецка и Горловки сообщали о двух погибших мирных жителях, а также об одной пострадавшей жительнице Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20231111/zhenschina-1908885253.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, горловка, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Куйбышевского района ДНР со стороны ВСУ ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в субботу мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Туманяна получила ранение женщина 1975 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу мэры Донецка и Горловки сообщали о двух погибших мирных жителях, а также об одной пострадавшей жительнице Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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