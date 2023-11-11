https://ria.ru/20231111/zemletryasenie-1908811183.html

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 11.11.2023

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

Землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Таджикистане рано утром в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:34

2023-11-11T08:34

2023-11-11T08:34

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таджикистан

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ДУШАНБЕ, 11 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Таджикистане рано утром в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи. "Подземный толчок магнитудой 4 произошел в 06.24 местного времени (04.24 мск) в субботу", - сказала она. По ее словам, эпицентр землетрясения находился в 31 километре к юго-востоку от города Душанбе, в 22 километрах от города Нурек. Уточняется, что магнитуда толчков в эпицентре составила 4, в столице Таджикистана - 2-3. Юсуфи отметила, что в результате землетрясения разрушений и жертв не зарегистрировано.

https://ria.ru/20231111/zemletryasenie-1908806830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, таджикистан, душанбе