Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/zemletryasenie-1908811183.html
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4 - РИА Новости, 11.11.2023
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
Землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Таджикистане рано утром в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:34
2023-11-11T08:34
в мире
таджикистан
душанбе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
ДУШАНБЕ, 11 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Таджикистане рано утром в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи. "Подземный толчок магнитудой 4 произошел в 06.24 местного времени (04.24 мск) в субботу", - сказала она. По ее словам, эпицентр землетрясения находился в 31 километре к юго-востоку от города Душанбе, в 22 километрах от города Нурек. Уточняется, что магнитуда толчков в эпицентре составила 4, в столице Таджикистана - 2-3. Юсуфи отметила, что в результате землетрясения разрушений и жертв не зарегистрировано.
https://ria.ru/20231111/zemletryasenie-1908806830.html
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, душанбе
В мире, Таджикистан, Душанбе
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

В Таджикистане к .го-востоку от Душанбе произошло землетрясение магнитудой 4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 11 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой 4 было зафиксировано в Таджикистане рано утром в субботу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.
"Подземный толчок магнитудой 4 произошел в 06.24 местного времени (04.24 мск) в субботу", - сказала она.
По ее словам, эпицентр землетрясения находился в 31 километре к юго-востоку от города Душанбе, в 22 километрах от города Нурек. Уточняется, что магнитуда толчков в эпицентре составила 4, в столице Таджикистана - 2-3.
Юсуфи отметила, что в результате землетрясения разрушений и жертв не зарегистрировано.
Баннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
Вчера, 06:22
 
В миреТаджикистанДушанбе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала