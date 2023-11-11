https://ria.ru/20231111/zavod-1908814312.html

На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном

На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном - РИА Новости, 11.11.2023

На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном

Завод поврежден взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:13

2023-11-11T09:13

2023-11-11T09:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Завод поврежден взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале. Согласно представленным в Telegram-канале данным Прокудина, в Бериславком районе в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден "завод". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ria.ru/20231108/prigovor-1908218632.html

херсонская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , украина