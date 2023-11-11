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На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном - РИА Новости, 11.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/zavod-1908814312.html
На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном
На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном - РИА Новости, 11.11.2023
На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном
Завод поврежден взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:13
2023-11-11T09:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Завод поврежден взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале. Согласно представленным в Telegram-канале данным Прокудина, в Бериславком районе в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден "завод". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
https://ria.ru/20231108/prigovor-1908218632.html
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херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина
На Украине заявили о повреждении завода под Херсоном

Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной ВСУ части региона

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Завод поврежден взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.
Согласно представленным в Telegram-канале данным Прокудина, в Бериславком районе в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден "завод".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраина
 
 
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