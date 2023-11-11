https://ria.ru/20231111/youtube-1908793764.html
YouTube заблокировал программу с российским дипломатом, сообщил ведущий
YouTube заблокировал программу с российским дипломатом, сообщил ведущий - РИА Новости, 11.11.2023
YouTube заблокировал программу с российским дипломатом, сообщил ведущий
Видеохостинг YouTube по доносу заблокировал на канале венгерского телеведущего Жолта Есенски выпуск телепрограммы с участием российского дипломата под предлогом РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:37
2023-11-11T00:37
2023-11-11T10:54
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БУДАПЕШТ, 11 ноя — РИА Новости. Видеохостинг YouTube по доносу заблокировал на канале венгерского телеведущего Жолта Есенски выпуск телепрограммы с участием российского дипломата под предлогом якобы "разжигания ненависти", сообщил Есенски РИА Новости."Вчера вечером я загрузил запись на свой канал, и сегодня днем ее заблокировали. Официальное обоснование — на канале не разрешено разжигание ненависти к защищенным группам. <...> Но мы никоим образом не разжигали ненависть к украинцам, (советник-посланник) даже говорил "братский народ". Никакой оскорбительной характеристики не звучало", — сказал он.Советник-посланник посольства России в Венгрии Тигран Гарибян 4 ноября принял участие в программе на телеканале HirTV, ведущим которой был Есенски. В эфире обсуждалась, в том числе, спецоперация на Украине. Телеведущий добавил, что YouTube на неделю запретил ему размещать новый контент на канале.В качестве отрывка с "нарушением" видеохостинг указал эпизод, где ведущий спросил о причинах начала спецоперации."Просто кто-то донес, не хотят, чтобы второй человек в российском посольстве мог высказать на YouTube свое мнение", — отметил Есенски.Он охарактеризовал блокировку записи на канале как "привычную и неудивительную", поскольку видеохостинг уже не раз этим занимался. Есенски сообщил, что дублирует выпуски своих телепрограмм на другую платформу, где, в отличие от YouTube, "цензурируют только настоящие разжигание ненависти, насилие и терроризм". Ведущий также отметил, что на YouTube-канале HirTV запись программы по-прежнему доступна, однако "в течение пары часов ее точно удалят, заблокируют или в целях предосторожности видео оттуда уберут".На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230920/shadaev-1897585555.html
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россия, украина, венгрия, владимир путин, нато, youtube, в мире
Россия, Украина, Венгрия, Владимир Путин, НАТО, YouTube, В мире
YouTube заблокировал программу с российским дипломатом, сообщил ведущий
Венгерский телеведущий: YouTube заблокировал программу с российским дипломатом
БУДАПЕШТ, 11 ноя — РИА Новости. Видеохостинг YouTube по доносу заблокировал на канале венгерского телеведущего Жолта Есенски выпуск телепрограммы с участием российского дипломата под предлогом якобы "разжигания ненависти", сообщил Есенски РИА Новости.
«
"Вчера вечером я загрузил запись на свой канал, и сегодня днем ее заблокировали. Официальное обоснование — на канале не разрешено разжигание ненависти к защищенным группам. <...> Но мы никоим образом не разжигали ненависть к украинцам, (советник-посланник) даже говорил "братский народ". Никакой оскорбительной характеристики не звучало", — сказал он.
Советник-посланник посольства России в Венгрии
Тигран Гарибян 4 ноября принял участие в программе на телеканале HirTV, ведущим которой был Есенски. В эфире обсуждалась, в том числе, спецоперация на Украине
.
Телеведущий добавил, что YouTube на неделю запретил ему размещать новый контент на канале.
Шадаев ответил на вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp в России
В качестве отрывка с "нарушением" видеохостинг указал эпизод, где ведущий спросил о причинах начала спецоперации.
«
"Просто кто-то донес, не хотят, чтобы второй человек в российском посольстве мог высказать на YouTube свое мнение", — отметил Есенски.
Он охарактеризовал блокировку записи на канале как "привычную и неудивительную", поскольку видеохостинг уже не раз этим занимался. Есенски сообщил, что дублирует выпуски своих телепрограмм на другую платформу, где, в отличие от YouTube, "цензурируют только настоящие разжигание ненависти, насилие и терроризм".
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Ведущий также отметил, что на YouTube-канале HirTV запись программы по-прежнему доступна, однако "в течение пары часов ее точно удалят, заблокируют или в целях предосторожности видео оттуда уберут".
На фоне российской операции по демилитаризации Украины
против Москвы
были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google
, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД Сергей Лавров
ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев
направил обращение представителю ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру
и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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