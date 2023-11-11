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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.11.2023
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12:11 11.11.2023 (обновлено: 14:02 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908835692.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.11.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:11
2023-11-11T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "В Киеве снова прозвучал взрыв на левом берегу. Тревогу в городе не объявляли", — уточнили в материале. При этом сигнал об опасности звучит в Полтавской, Черниговской и Черкасской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, ее объявили в 11:44 мск. Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в левобережной части города. По его данным, сработала ПВО. В свою очередь, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил об атаке на Борисполь в Киевской области. Кроме того, украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908752735.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

"Зеркало недели": в Киеве прогремели новые взрывы

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
«
"В Киеве снова прозвучал взрыв на левом берегу. Тревогу в городе не объявляли", — уточнили в материале.
При этом сигнал об опасности звучит в Полтавской, Черниговской и Черкасской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, ее объявили в 11:44 мск.
Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в левобережной части города. По его данным, сработала ПВО.
Херсон - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
СМИ сообщили о повторных взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
10 ноября, 18:24
В свою очередь, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил об атаке на Борисполь в Киевской области.
Кроме того, украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраина
 
 
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