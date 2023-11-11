https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908835692.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.11.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 11.11.2023

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "В Киеве снова прозвучал взрыв на левом берегу. Тревогу в городе не объявляли", — уточнили в материале. При этом сигнал об опасности звучит в Полтавской, Черниговской и Черкасской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, ее объявили в 11:44 мск. Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в левобережной части города. По его данным, сработала ПВО. В свою очередь, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил об атаке на Борисполь в Киевской области. Кроме того, украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908752735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина