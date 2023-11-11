Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
"Зеркало недели": в Киеве прогремели новые взрывы
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
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"В Киеве снова прозвучал взрыв на левом берегу. Тревогу в городе не объявляли", — уточнили в материале.
При этом сигнал об опасности звучит в Полтавской, Черниговской и Черкасской областях Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, ее объявили в 11:44 мск.
Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в левобережной части города. По его данным, сработала ПВО.
В свою очередь, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил об атаке на Борисполь в Киевской области.
Кроме того, украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги в Киевской области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.