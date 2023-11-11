Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Страна.uа": в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа".
"В Киеве сообщают о сильных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Киеве объявили в 09.02 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.