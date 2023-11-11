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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.11.2023
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09:16 11.11.2023
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа". РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:16
2023-11-11T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа". "В Киеве сообщают о сильных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Киеве объявили в 09.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Страна.uа": в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.uа".
"В Киеве сообщают о сильных взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревогу в Киеве объявили в 09.02 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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