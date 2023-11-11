https://ria.ru/20231111/vybory-1908823993.html

"Это чепуха": в США резко отреагировали на шокирующее решение Зеленского

"Это чепуха": в США резко отреагировали на шокирующее решение Зеленского - РИА Новости, 11.11.2023

"Это чепуха": в США резко отреагировали на шокирующее решение Зеленского

Доводы президента Украины Владимира Зеленского об отмене выборов в 2024 году в стране лишены смысла, сообщил Fox News. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:42

2023-11-11T10:42

2023-11-11T11:16

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Доводы президента Украины Владимира Зеленского об отмене выборов в 2024 году в стране лишены смысла, сообщил Fox News."Честно говоря, все аргументы — чепуха. <…> Хотя многие украинцы бежали в ЕС, нет ни одной причины, почему бы они не могли проголосовать в украинских посольствах или консульствах в странах, в которые они переехали", — отметили в публикации.Недостаток средств для проведения выборов также выглядит нелепым аргументом, поскольку союзники Украины уже выделили стране огромные деньги, указано в материале."Вероятно, правительство опасается, что ситуация может обернуться против них", — подчеркнули в публикации.В понедельник Зеленский назвал выборы президента Украины в марте 2024 года "несвоевременными".Ранее он утверждал, что проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20231110/ugroza-1908595827.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз