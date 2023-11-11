https://ria.ru/20231111/vsu-1908901393.html

Войдет в учебники. В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

Войдет в учебники. В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском - РИА Новости, 11.11.2023

Войдет в учебники. В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

Российские военные ведут серьезное наступление под Купянском, заявил киевский эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да, это так". РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T21:07

2023-11-11T21:07

2023-11-11T21:16

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские военные ведут серьезное наступление под Купянском, заявил киевский эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да, это так"."Очень серьезные наступательные действия под Купянском. То же самое на Лиманском направлении. Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами. <…> В будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле", — полагает аналитик.Как отметил Стариков, спецоперация разрушила доктрины, существовавшие во времена Второй мировой войны, а также концепцию стран НАТО, которые воевали высокоточным оружием против слабого соперника."Думали уже, что танки никому не нужны. Танковые заводы позакрывали. А сейчас оказалось, что нужны и танки, и боевые машины, и артиллерия", — резюмировал он.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии поражалась живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20231111/zelenskiy-1908893887.html

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политика, киев, россия, харьковская область, олег стариков, нато, вооруженные силы украины, украина