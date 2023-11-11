https://ria.ru/20231111/vsu-1908875650.html

"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине

"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине - РИА Новости, 11.11.2023

"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине

Россия создала настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что ракеты и беспилотники ВСУ теряют свою эффективность, заявил украинский генерал Сергей... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:36

2023-11-11T17:36

2023-11-11T17:36

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украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия создала настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что ракеты и беспилотники ВСУ теряют свою эффективность, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Радиоэлектронная борьба со стороны противника очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты", — пожаловался офицер.При этом Кривонос отметил, что сами россияне беспрепятственно применяют БПЛА для уничтожения техники и живой силы ВСУ.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Военный аналитик Франк-Штефан Гэди, в свою очередь, добавил, что российские военные "приглушили" украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными установками РЭБ. По его мнению, возможностям американских реактивных систем залпового огня на Украине пришел конец.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908854976.html

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политика, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, министерство обороны сша