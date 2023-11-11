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"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине
Россия создала настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что ракеты и беспилотники ВСУ теряют свою эффективность, заявил украинский генерал Сергей... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:36
2023-11-11T17:36
2023-11-11T17:36
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия создала настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что ракеты и беспилотники ВСУ теряют свою эффективность, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Радиоэлектронная борьба со стороны противника очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты", — пожаловался офицер.При этом Кривонос отметил, что сами россияне беспрепятственно применяют БПЛА для уничтожения техники и живой силы ВСУ.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Военный аналитик Франк-Штефан Гэди, в свою очередь, добавил, что российские военные "приглушили" украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными установками РЭБ. По его мнению, возможностям американских реактивных систем залпового огня на Украине пришел конец.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908854976.html
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политика, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине
Генерал ВСУ Кривонос: российские РЭБ настолько мощные, что ракеты ВСУ бесполезны