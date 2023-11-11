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"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
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17:36 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/vsu-1908875650.html
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине
Россия создала настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что ракеты и беспилотники ВСУ теряют свою эффективность, заявил украинский генерал Сергей... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:36
2023-11-11T17:36
политика
россия
украина
сергей кривонос
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия создала настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что ракеты и беспилотники ВСУ теряют свою эффективность, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Радиоэлектронная борьба со стороны противника очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты", — пожаловался офицер.При этом Кривонос отметил, что сами россияне беспрепятственно применяют БПЛА для уничтожения техники и живой силы ВСУ.Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Военный аналитик Франк-Штефан Гэди, в свою очередь, добавил, что российские военные "приглушили" украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными установками РЭБ. По его мнению, возможностям американских реактивных систем залпового огня на Украине пришел конец.
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политика, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине

Генерал ВСУ Кривонос: российские РЭБ настолько мощные, что ракеты ВСУ бесполезны

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия создала настолько мощные средства радиоэлектронной борьбы, что ракеты и беспилотники ВСУ теряют свою эффективность, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
«
"Радиоэлектронная борьба со стороны противника очень мощная и огромная. За последние 20 лет он разработал и так глубоко модернизировал эти комплексы, что мы не можем эффективно использовать не только дроны, но и высокоточные ракеты", — пожаловался офицер.
При этом Кривонос отметил, что сами россияне беспрепятственно применяют БПЛА для уничтожения техники и живой силы ВСУ.
Западные военные эксперты неоднократно отмечали результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.
Военный аналитик Франк-Штефан Гэди, в свою очередь, добавил, что российские военные "приглушили" украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными установками РЭБ. По его мнению, возможностям американских реактивных систем залпового огня на Украине пришел конец.
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