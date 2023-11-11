https://ria.ru/20231111/vinodelie-1908772307.html

Белое, красное и даже розовое: Россия начинает и выигрывает

Белое, красное и даже розовое: Россия начинает и выигрывает - РИА Новости, 11.11.2023

Белое, красное и даже розовое: Россия начинает и выигрывает

Очень закрытый мир виноделов и виноградарей, эта узкая группа людей из Европы и США, решивших, что они делают погоду в индустрии, повелевая ценами и баллами, в... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:06

аналитика

виноделие

россия

вино

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Очень закрытый мир виноделов и виноградарей, эта узкая группа людей из Европы и США, решивших, что они делают погоду в индустрии, повелевая ценами и баллами, в самом ближайшем будущем ожидают тектонические сдвиги. Бордо и Бургундии, как и разным Напа Вэлли придется очень сильно ужать свои аппетиты. На рынок, который, казалось, всегда будет под властью и контролем этих вечных гегемонов, вошла Россия.Без приглашения, без стука в дверь, без церемоний и ритуалов. Наша страна взяла и практически на спор возродила собственное виноделие. И виноградарство. Это разные профессии, но одна и та же компания единомышленников и энтузиастов, желавших создать дельту. Разницу между "было" и "стало". И не умозрительным трепом, а абсолютно продуманной и четкой стратегией.В конце этой недели в Москве Ассоциация российских виноградарей и виноделов собралась на форум. На самом деле — на праздник отечественной винной отрасли, в прошлом истерзанной всеми, кем только можно, и всем, что только можно. Вырубкой драгоценной лозы. Унижением профессионалов под предлогом войны с алкоголизмом. Созданием отрицательного впечатления от русского вина (наверняка не без молчаливой поддержки конкурентов из Европы). Короче, все были абсолютно уверены, что если русские умеют делать ракеты, перекрывать Енисей и первенствовать в балете, то вино у них не получится точно. Потому что не получится никогда.Промашку, конечно, вот эти все лощеные и ужасно богатые виноделы, все эти Ротшильды, Бернары Арно, все владельцы разнообразных Romanée-Conti допустили страшную. Россия пошла в обход и подрезала их на повороте. Спокойно. Без экзальтации и ажитации.За десять лет русские виноделы и виноградари сумели найти и облагородить автохтонные (то есть местные) сорта лозы. Изучить, на каких почвах и в каком климате, при каком направлении ветра и угла падения солнечных лучей ягоды приобретают оптимальный вкус. Организовать сбор урожая. Освоить тонкости ухода за созревающим вином. Не тратя времени на любезности, а проливая в ежедневном режиме пот, слезы и даже кровь.Результаты иначе как космическими назвать нельзя: виноделие стало одной из самых динамичных отраслей нашей экономики, рост выражается двузначными цифрами ежегодно. А это — и рабочие места, и развитие регионов, и туго наполненная налогами казна. Изменение экономического ландшафта дало импульс изменению культурного ландшафта. Профессии, связанные с виноделием, приобрели престиж, уважение и вес в обществе.Это, так сказать, видимая часть айсберга, надстройка. А есть ведь и базис. Была переосмыслена и переписана законодательная база, без которой превращение России в значимую винодельческую державу просто невозможно. Требования и правила составили так, что они не пугают, а вдохновляют виноделов. А еще были расшифрованы геномы русской виноградной лозы, и сегодня можно проверить содержимое каждой бутылки на наличие и количество заявленных сортов научным методом, а не, как принято выражаться во Франции, органолептически.Но довольно теории! Перейдем к практике, то есть к дегустации, пусть и виртуальной.Русские вина, красные, белые, розовые (да, тоже), сухие, крепленые, русское шампанское, русские дижестивы не просто хороши. Они сегодня лучше разрекламированных бургундских, бордоских, не говоря уже о лангедокских. Они, как говорят профессионалы, "питкие". Они умеют очаровывать, производить впечатление, они пахнут кубанским, донским, крымским разнотравьем, они живые, веселые. И они не требуют к себе особого отношения, пиетета и поклонения.Их создавали те, кто любит жизнь и любит эту жизнь улучшать. Кто любит страну и ее землю, потому что почва — это основа вина. Без страсти к земле, родной, своей, обуревающей и не ослабевающей, хорошую лозу вырастить невозможно.Русские вина — едва ли не точнейшая иллюстрация поговорки, что мы долго запрягаем, но быстро ездим. Там, где у европейских виноделов ушли долгие годы, если не века, их русские коллеги справились за какие-то десять лет.Русские вина — символ творческого триумфа коллективного нашего гения. Потому что мало вино сделать, нужно придумать к нему этикетки, все эти дизайнерские штучки, от блеска исполнения которых слепит глаза.Любовь виноделов и виноградарей к русской лозе оказалась заразительной: свыше половины россиян сегодня предпочитают отечественные вина. Об этом говорят цифры "Роскачества".Ну и для контраста, и по теме: пока в Европе отрасль терпит убытки, и такие, что лозу вырубают на многих сотнях гектаров, в России площадь виноградников растет примерно на десять процентов ежегодно. Это прибавка тысяч новых гектаров с красавцами-виноградниками.Евробюрократы, сами того не понимая, освобождают на полках наших магазинов места для нашего вина. Вина с русским характером и душой, проверяй хоть его геном, хоть используй для этого органолептику.Россия играет красными, белыми, розовыми, шампанским и десертными винами. Наша страна этот матч начала. И она его честно выиграла.Самое время сдвинуть бокалы, поднять их и выпить — за победу. Настоящую, а не по очкам.Ваше здоровье!

https://ria.ru/20231110/vinogradniki-1908676764.html

https://ria.ru/20231109/vino-1908502009.html

https://ria.ru/20231109/vino-1908506408.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, виноделие, россия, вино