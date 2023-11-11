https://ria.ru/20231111/vino-1908775534.html

Вино с доставкой. Когда в России запустят долгожданный сервис

Вино с доставкой. Когда в России запустят долгожданный сервис - РИА Новости, 11.11.2023

Вино с доставкой. Когда в России запустят долгожданный сервис

И потребители, и виноделы ждут разрешения на услугу приобретения алкоголя дистанционно. Несмотря на поддержку ведомств, пилотный проект по онлайн-торговле... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:00

2023-11-11T08:10

экономика

россия

вино

второй российский винодельческий форум

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. И потребители, и виноделы ждут разрешения на услугу приобретения алкоголя дистанционно. Несмотря на поддержку ведомств, пилотный проект по онлайн-торговле отечественным вином с помощью "Почты России" так и не запустили. На винодельческом форуме в Москве обсудили ситуацию и дальнейшие перспективы.Магазин на диванеВ первом полугодии рынок онлайн-торговли вырос на 36,5% — до 404 миллиардов рублей, сообщает аналитическое агентство INFOLine. В лидерах E-grocery Russia TOP — "Самокат", увеличивший оборот во втором квартале более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2022-го. Следом "СберМаркет", "ВкусВилл", "Яндекс" — плюс 66,5%, 56,7%, 38,3% соответственно. Людям нравится заказывать на интернет-площадках и получать товары дома или в офисе в удобное время. Однако для вина это по-прежнему недоступно."При этом 80% потребителей не в курсе, что в стране запрещена доставка алкоголя. Для них это такой же продукт, и они не понимают, почему его нельзя включить в общую корзину", — отмечает Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).За отмену запрета выступают Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба, не говоря уже об участниках рынка. Особенно это важно для некрупных виноделен, отмечает генеральный директор "Вин Арпачина" Екатерина Малик. "Онлайн-торговля обеспечит нам распространение по регионам. Далеко не везде есть винотеки, а прямые продажи позволят установить контакт с клиентами", — подчеркивает она.Ведомства же видят в этом возможность решить глобальные проблемы, прежде всего с контрафактом, и получить систему регулирования, указывает Соколов. Люди все равно заказывают доставку алкоголя, не задумываясь, что это нелегально. В результате им привозят подделку. Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком подтвердила: необходимые для запуска такой торговли технологии есть.Минздрав и МВД опасаются социальных последствий. Но эти вопросы обсуждались годом ранее, а эксперимент с "Почтой России" предполагал ограничение времени доставки и ассортимента. Так, речь шла лишь об отечественных марках. Но соответствующий законопроект отложили на неопределенный срок.Мифы и реальностьТут больше мифов, чем реальных трудностей, отмечают участники винодельческого форума. Например, считается, что люди склонны приобретать онлайн гораздо больше, чем офлайн. Однако это не так. Средний чек в интернете уменьшается. "У нас формируется модель осознанного потребления, никто уже не покупает впрок", — говорит заместитель управляющего директора OZON Владимир Гончаревич. Траты зависят от дохода, рассуждают эксперты, и доставка не увеличит потребление.Против розница — торговые сети опасаются за выручку. Но люди ходят, как правило, в ближайший магазин, а заказать могут где угодно. В поисках ассортимента гораздо проще переключиться онлайн, чем куда-то ездить, указывает GR-директор "СберМаркета" Павел Глухов. Пересечение реальной и виртуальной клиентских баз — всего 10-15%.Высказывают опасения и маркетплейсы. Для правильного хранения алкогольных напитков необходимы серьезные инвестиции. Потребуются рефрижераторы, лицензии для всех пунктов выдачи заказов. Если ребенку отдадут заказ родителей с алкоголем среди прочего, площадка понесет огромные убытки. А ведь именно маркетплейсы заинтересованы в сотрудничестве с некрупными винодельческими хозяйствами.Полоса препятствийЭксперты сходятся во мнении, что основное препятствие — недосказанность между заинтересованными сторонами. "Никто не говорит о том, что их действительно беспокоит. Мы понимаем проблематику на уровне личного общения, а на официальном — видим объяснения, не связанные с реальностью. Исполнительные власти твердят о том, что уже объяснили потенциальные участники рынка", — подчеркивает директор департамента по развитию и продвижению компании "Кубань-Вино" Эдуард Долгин.Сложно понять причины недомолвок. Но решение можно принять только сообща. Помимо виноделов, профильных ретейлеров, представителей маркетплейсов, необходимо обсуждение с розничными сетями и органами власти. Периодически такие встречи проводятся, однако нужна системная работа. В этом плане показательна история с доставкой алкоголя "Почтой России", когда одобренный проект так и не реализовали."Мы как крупный производитель готовы всячески поддерживать коллег и работать в любом формате. Главное, соблюдать интересы участников рынка", — добавляет Долгин. Он делает ставку на ответственную модерацию и конструктивное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Так или иначе, цифровизация алкогольного рынка удобна и потребителям, и отрасли, и государству, а потому неизбежна.

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

https://ria.ru/20230429/alkogol-1868404666.html

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экономика, россия, вино, второй российский винодельческий форум