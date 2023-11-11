https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 11.11.2023
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:18
2023-11-11T09:18
2023-11-11T14:30
происшествия
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908824154_0:171:960:711_1920x0_80_0_0_156498217cc757fd2588156f4039c0ed.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД)."Сегодня в 7:12 (совпадает с московским. — Прим. ред.) на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда", — уточнили в организации.Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков."Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов", — добавили в МЖД.Для ликвидации последствий схода на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань. Экологической угрозы из-за происшествия нет.
https://ria.ru/20231022/lokomotiv-1904446887.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908824154_0:3:960:723_1920x0_80_0_0_8adf1745a0e96214429d1d3aef499a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
МЖД: в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
«
"Сегодня в 7:12 (совпадает с московским. — Прим. ред.) на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда", — уточнили в организации.
Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков.
"Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов", — добавили в МЖД.
Для ликвидации последствий схода на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань.
Экологической угрозы из-за происшествия нет.
На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС