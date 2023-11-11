https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html

В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 11.11.2023

В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:18

2023-11-11T09:18

2023-11-11T14:30

происшествия

рязанская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908824154_0:171:960:711_1920x0_80_0_0_156498217cc757fd2588156f4039c0ed.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД)."Сегодня в 7:12 (совпадает с московским. — Прим. ред.) на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда", — уточнили в организации.Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков."Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов", — добавили в МЖД.Для ликвидации последствий схода на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань. Экологической угрозы из-за происшествия нет.

https://ria.ru/20231022/lokomotiv-1904446887.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область