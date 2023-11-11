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В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 11.11.2023
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09:18 11.11.2023 (обновлено: 14:30 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/vagony-1908814877.html
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 11.11.2023
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов
В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:18
2023-11-11T14:30
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).&quot;Сегодня в 7:12 (совпадает с московским. — Прим. ред.) на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда&quot;, — уточнили в организации.Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков."Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов", — добавили в МЖД.Для ликвидации последствий схода на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань. Экологической угрозы из-за происшествия нет.
https://ria.ru/20231022/lokomotiv-1904446887.html
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с рельсов

МЖД: в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда

© Московская межрегиональная транспортная прокуратураСход вагонов на перегоне Рыбное — Блокпост 204-й километр
Сход вагонов на перегоне Рыбное — Блокпост 204-й километр
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Сход вагонов на перегоне Рыбное — Блокпост 204-й километр
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Рязанской области произошел сход 19 вагонов грузового поезда, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
«

"Сегодня в 7:12 (совпадает с московским. — Прим. ред.) на перегоне Рыбное — Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда", — уточнили в организации.

Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков.
"Сход вагонов в Рязанской области не влияет на движение пассажирских поездов", — добавили в МЖД.
Для ликвидации последствий схода на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань.
Экологической угрозы из-за происшествия нет.
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