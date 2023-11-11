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"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы - РИА Новости, 11.11.2023
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10:15 11.11.2023 (обновлено: 10:58 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/uzhas-1908821756.html
"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы
"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы - РИА Новости, 11.11.2023
"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы
Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа "Астьют" "Одейшес" простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом, пишет... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:15
2023-11-11T10:58
политика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа "Астьют" "Одейшес" простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом, пишет издание Daily Express.&quot;В этом году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море, что представляет собой серьезную угрозу. Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай&quot;, — утверждает опрошенный журналистами эксперт.Авторы статьи указали, что атомная подлодка "Одейшес" уже год стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок, поскольку в регионе для ремонта судна нет свободный сухих доков.В вооруженных силах страны признали, что "Одейшес" еще не скоро сможет вернуться в море, добавили обозреватели.
https://ria.ru/20231111/vsu-1908815836.html
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политика, россия, великобритания, в мире
Политика, Россия, Великобритания, В мире
"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы

DE: построенная для борьбы с Россией подлодка Одейшес гниет рядом с металлоломом

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа "Астьют" "Одейшес" простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом, пишет издание Daily Express.
«

"В этом году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море, что представляет собой серьезную угрозу. Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай", — утверждает опрошенный журналистами эксперт.

Авторы статьи указали, что атомная подлодка "Одейшес" уже год стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок, поскольку в регионе для ремонта судна нет свободный сухих доков.
В вооруженных силах страны признали, что "Одейшес" еще не скоро сможет вернуться в море, добавили обозреватели.
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