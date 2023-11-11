https://ria.ru/20231111/uzhas-1908821756.html

"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы

"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы - РИА Новости, 11.11.2023

"Россия это видит". В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы

Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа "Астьют" "Одейшес" простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом, пишет... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T10:15

2023-11-11T10:15

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа "Астьют" "Одейшес" простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом, пишет издание Daily Express."В этом году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море, что представляет собой серьезную угрозу. Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай", — утверждает опрошенный журналистами эксперт.Авторы статьи указали, что атомная подлодка "Одейшес" уже год стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок, поскольку в регионе для ремонта судна нет свободный сухих доков.В вооруженных силах страны признали, что "Одейшес" еще не скоро сможет вернуться в море, добавили обозреватели.

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политика, россия, великобритания, в мире