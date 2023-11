https://ria.ru/20231111/universitet-1908793028.html

Руководство Колумбийского университета разгневано пропалестинскими акциями

2023-11-11T00:21

колумбийский университет

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Две студенческие группы из Колумбийского университета попали под рестрикции учебного заведения за несанкционированные мероприятия: теперь акции под запретом, а финансирование перекрыто, заявил представитель университета Джеральд Росберг. Две студенческие группы - "Студенты за справедливость в Палестине" (Students for Justice in Palestine) и "Еврейский голос за мир" (Jewish Voice for Peace) - проводили различные мероприятия в университете, нарушая политику учебного заведения. Последняя акция, несмотря на предупреждения руководства, прошла в четверг, причем включала "угрожающую риторику и запугивание". "Обе группы не будут иметь права проводить мероприятия в кампусе или получать финансирование от университета", - говорится в заявлении Росберга. Рестрикции будут действовать до конца осеннего семестра. Если же студенческие группы пойдут на контакт с руководством и будут уважать политику университета, ограничения снимут. Организация "Еврейский голос за мир", в частности, проводила массовые антивоенные акции в американской столице. Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. Организация тогда сообщала, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы.

колумбийский университет, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году