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Руководство Колумбийского университета разгневано пропалестинскими акциями
Руководство Колумбийского университета разгневано пропалестинскими акциями - РИА Новости, 11.11.2023
Руководство Колумбийского университета разгневано пропалестинскими акциями
Две студенческие группы из Колумбийского университета попали под рестрикции учебного заведения за несанкционированные мероприятия: теперь акции под запретом, а... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T00:21
2023-11-11T00:21
2023-11-11T00:40
колумбийский университет
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Две студенческие группы из Колумбийского университета попали под рестрикции учебного заведения за несанкционированные мероприятия: теперь акции под запретом, а финансирование перекрыто, заявил представитель университета Джеральд Росберг. Две студенческие группы - "Студенты за справедливость в Палестине" (Students for Justice in Palestine) и "Еврейский голос за мир" (Jewish Voice for Peace) - проводили различные мероприятия в университете, нарушая политику учебного заведения. Последняя акция, несмотря на предупреждения руководства, прошла в четверг, причем включала "угрожающую риторику и запугивание". "Обе группы не будут иметь права проводить мероприятия в кампусе или получать финансирование от университета", - говорится в заявлении Росберга. Рестрикции будут действовать до конца осеннего семестра. Если же студенческие группы пойдут на контакт с руководством и будут уважать политику университета, ограничения снимут. Организация "Еврейский голос за мир", в частности, проводила массовые антивоенные акции в американской столице. Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. Организация тогда сообщала, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы.
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колумбийский университет, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Колумбийский университет, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Руководство Колумбийского университета разгневано пропалестинскими акциями
Руководство Колумбийского университета разгневано акциями в поддержку Палестины
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Две студенческие группы из Колумбийского университета попали под рестрикции учебного заведения за несанкционированные мероприятия: теперь акции под запретом, а финансирование перекрыто, заявил представитель университета Джеральд Росберг.
Две студенческие группы - "Студенты за справедливость в Палестине" (Students for Justice in Palestine) и "Еврейский голос за мир" (Jewish Voice for Peace) - проводили различные мероприятия в университете, нарушая политику учебного заведения. Последняя акция, несмотря на предупреждения руководства, прошла в четверг, причем включала "угрожающую риторику и запугивание".
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"Обе группы не будут иметь права проводить мероприятия в кампусе или получать финансирование от университета", - говорится в заявлении Росберга. Рестрикции будут действовать до конца осеннего семестра.
Если же студенческие группы пойдут на контакт с руководством и будут уважать политику университета, ограничения снимут.
Организация "Еврейский голос за мир", в частности, проводила массовые антивоенные акции в американской столице. Акция, проходившая возле комплекса зданий конгресса, обернулась проникновением в одно из них десятков манифестантов. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. Организация тогда сообщала, что в акции поучаствовали 10 тысяч человек, а 500 были арестованы.
Пропалестинские демонстранты вошли в офис New York Times, сообщили очевидцы