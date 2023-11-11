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Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T22:52
2023-11-11T22:52
2023-11-11T22:52
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский не может это сделать (пойти на переговоры. — Прим. ред.). <…> Надо нейтрализовать верхушку и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир", — отметил эксперт.По его словам, идея о смещении руководства страны ради прекращения огня становится преобладающим трендом в Европе."Зеленский, конечно, бьется в истерике. Уже (руководитель офиса президента Андрей. — Прим. ред.) Ермак выступает. Но какой статус у Ермака? Да никакого! Завтра не будет Зеленского — не будет и Ермака", — резюмировал эксперт.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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политика, украина, европа, киев, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, nbc
Политика, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, NBC
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине
Экс-советник Кучмы: Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт на Украине