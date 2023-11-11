Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908908604.html
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T22:52
2023-11-11T22:52
политика
украина
европа
киев
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский не может это сделать (пойти на переговоры. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Надо нейтрализовать верхушку и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир", — отметил эксперт.По его словам, идея о смещении руководства страны ради прекращения огня становится преобладающим трендом в Европе."Зеленский, конечно, бьется в истерике. Уже (руководитель офиса президента Андрей. — Прим. ред.) Ермак выступает. Но какой статус у Ермака? Да никакого! Завтра не будет Зеленского — не будет и Ермака", — резюмировал эксперт.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231111/vsu-1908901393.html
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908854976.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, европа, киев, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, nbc
Политика, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, NBC
Зеленский в истерике. В Киеве раскрыли, как урегулируют конфликт на Украине

Экс-советник Кучмы: Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт на Украине

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского уберут, чтобы урегулировать конфликт в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Зеленский не может это сделать (пойти на переговоры. — Прим. ред.). <…> Надо нейтрализовать верхушку и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир", — отметил эксперт.
По его словам, идея о смещении руководства страны ради прекращения огня становится преобладающим трендом в Европе.
"Зеленский, конечно, бьется в истерике. Уже (руководитель офиса президента Андрей. — Прим. ред.) Ермак выступает. Но какой статус у Ермака? Да никакого! Завтра не будет Зеленского — не будет и Ермака", — резюмировал эксперт.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Войдет в учебники. В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
Вчера, 21:07
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России
Вчера, 15:01
 
ПолитикаУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала