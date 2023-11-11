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За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России - РИА Новости, 11.11.2023
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15:01 11.11.2023 (обновлено: 18:45 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908854976.html
За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России
За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России - РИА Новости, 11.11.2023
За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России
Украинское военное руководство опасается, что Россия построит еще более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции, пишет Guardian. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:01
2023-11-11T18:45
политика
россия
киев
валерий залужный
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинское военное руководство опасается, что Россия построит еще более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции, пишет Guardian.&quot;Система дистанционной установки мин на базе грузовиков &quot;Земледелие&quot; может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские саперы способны их удалить. Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций&quot;, — указано в материале.Хотя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и писал в своей статье для The Economist о "тупиковой ситуации" на фронте, на самом деле она более динамичная: россияне успешно наступают на позиции украинских военных, окружая их на отдельных участках, отметили в публикации.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил: чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908781381.html
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политика, россия, киев, валерий залужный, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, украина
Политика, Россия, Киев, Валерий Залужный, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России

Guardian: в Киеве боятся, что Россия построит новые мощные укрепления на фронте

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинское военное руководство опасается, что Россия построит еще более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции, пишет Guardian.
«

"Система дистанционной установки мин на базе грузовиков "Земледелие" может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские саперы способны их удалить. Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций", — указано в материале.

Хотя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и писал в своей статье для The Economist о "тупиковой ситуации" на фронте, на самом деле она более динамичная: россияне успешно наступают на позиции украинских военных, окружая их на отдельных участках, отметили в публикации.
ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил: чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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ПолитикаРоссияКиевВалерий ЗалужныйВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина
 
 
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