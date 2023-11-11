За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России
Guardian: в Киеве боятся, что Россия построит новые мощные укрепления на фронте
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинское военное руководство опасается, что Россия построит еще более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции, пишет Guardian.
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"Система дистанционной установки мин на базе грузовиков "Земледелие" может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские саперы способны их удалить. Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций", — указано в материале.
Хотя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и писал в своей статье для The Economist о "тупиковой ситуации" на фронте, на самом деле она более динамичная: россияне успешно наступают на позиции украинских военных, окружая их на отдельных участках, отметили в публикации.
ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил: чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.