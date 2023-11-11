https://ria.ru/20231111/ukraina-1908854976.html

За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России

За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России - РИА Новости, 11.11.2023

За пределами линии. В Британии заявили, что Киев шокирован от плана России

Украинское военное руководство опасается, что Россия построит еще более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции, пишет Guardian. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:01

2023-11-11T15:01

2023-11-11T18:45

политика

россия

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валерий залужный

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинское военное руководство опасается, что Россия построит еще более неприступные укрепления в зоне проведения специальной военной операции, пишет Guardian."Система дистанционной установки мин на базе грузовиков "Земледелие" может заложить снаряды на площади размером с футбольные поля гораздо быстрее, чем украинские саперы способны их удалить. Есть опасения, что со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций", — указано в материале.Хотя главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и писал в своей статье для The Economist о "тупиковой ситуации" на фронте, на самом деле она более динамичная: россияне успешно наступают на позиции украинских военных, окружая их на отдельных участках, отметили в публикации.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил: чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908781381.html

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политика, россия, киев, валерий залужный, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, украина