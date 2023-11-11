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Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 11.11.2023 (обновлено: 15:50 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908853733.html
Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России
Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России - РИА Новости, 11.11.2023
Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:55
2023-11-11T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
герман галущенко
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой, пишет газета Politico. Министр, отвечая на вопрос, может ли реакция Киева включать атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, заявил, что "это было бы только справедливо". "Отвечая (на российские атаки), мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру", - заявил Галущенко газете после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями. Отмечается, что при этом он подчеркнул, что не является служащим украинских войск и не обсуждал возможные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с американскими правительственными чиновниками. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, украина, герман галущенко, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Герман Галущенко, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России

Глава Минэнерго Украины Галущенко пригрозил ответить на атаки по энергообъектам

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой, пишет газета Politico.
Министр, отвечая на вопрос, может ли реакция Киева включать атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, заявил, что "это было бы только справедливо".
АЭС Неккарвестхайм в Германии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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"Отвечая (на российские атаки), мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру", - заявил Галущенко газете после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями.
Отмечается, что при этом он подчеркнул, что не является служащим украинских войск и не обсуждал возможные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с американскими правительственными чиновниками.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаГерман ГалущенкоДжо БайденДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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