https://ria.ru/20231111/ukraina-1908853733.html

Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России

Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России - РИА Новости, 11.11.2023

Киев пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T14:55

2023-11-11T14:55

2023-11-11T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

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герман галущенко

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, если Россия усилит удары по украинским электросетям зимой, пишет газета Politico. Министр, отвечая на вопрос, может ли реакция Киева включать атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, заявил, что "это было бы только справедливо". "Отвечая (на российские атаки), мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру", - заявил Галущенко газете после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями. Отмечается, что при этом он подчеркнул, что не является служащим украинских войск и не обсуждал возможные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с американскими правительственными чиновниками. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, украина, герман галущенко, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины