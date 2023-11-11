https://ria.ru/20231111/ukraina-1908831598.html
На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2500 машин
На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2500 машин - РИА Новости, 11.11.2023
На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2500 машин
На границе Украины с Польшей образовалась очередь из 2500 машин, сообщил представитель Государственной пограничной службы постсоветской республики Андрей... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:31
2023-11-11T11:31
2023-11-11T15:29
в мире
украина
польша
киев
андрей демченко
тарас качка
матеуш моравецкий
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На границе Украины с Польшей образовалась очередь из 2500 машин, сообщил представитель Государственной пограничной службы постсоветской республики Андрей Демченко, его слова приводит украинское агентство УНН. "Мы можем констатировать — в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Это по всем трем направлениям. Но фактически половина из них — на направлении пункта пропуска "Ягодин", — сказал он.Как сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на понедельник, 13 ноября, запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска. В понедельник радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В Госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь шла о КПП "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин". Накануне корреспондент РИА Новости сообщил, что тысячи фур стоят в 40-километровой очереди перед польско-украинской границей. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час. В очереди застряли машины, перевозящие самый широкий спектр товаров — от легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники до строительных материалов и мебели. В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231103/zaluzhnyy-1907203407.html
https://ria.ru/20231110/polsha-1908770527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, киев, андрей демченко, тарас качка, матеуш моравецкий, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Польша, Киев, Андрей Демченко, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2500 машин
На границе Польши и Украины к утру образовалась очередь из 2500 машин
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На границе Украины с Польшей образовалась очередь из 2500 машин, сообщил представитель Государственной пограничной службы постсоветской республики Андрей Демченко, его слова приводит украинское агентство УНН.
«
"Мы можем констатировать — в направлении выезда из Польши на Украину, по информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Это по всем трем направлениям. Но фактически половина из них — на направлении пункта пропуска "Ягодин", — сказал он.
Как сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на понедельник, 13 ноября, запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.
В понедельник радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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В Госпогранслужбе Украины отметили, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь шла о КПП "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".
Накануне корреспондент РИА Новости сообщил, что тысячи фур стоят в 40-километровой очереди перед польско-украинской границей.
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Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час. В очереди застряли машины, перевозящие самый широкий спектр товаров — от легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники до строительных материалов и мебели.
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка
заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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